Le frappeur pakistanais Azhar Ali se retirera du test de cricket après le match contre l’Angleterre à Karachi | Nouvelles du cricket

Le frappeur pakistanais Azhar Ali prendra sa retraite du test de cricket après le troisième et dernier match de la série contre l’Angleterre.

Le joueur de 37 ans a annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse d’avant-match vendredi, le match à Karachi de samedi devant être son 96e et dernier test pour son pays.

Azhar a marqué 7 097 essais à une moyenne de 42,49 avec 19 siècles et 35 années cinquante et est le cinquième meilleur buteur du Pakistan dans le format, derrière seulement Younis Khan (10 099), Javed Miandad (8 832), Inzamam-ul-Haq ( 8 829) et Mohammad Yousuf (7 530).

Samedi 17 décembre 4h30





“Ce sera mon dernier match pour le Pakistan. J’ai beaucoup de bons souvenirs à chérir”, a déclaré le droitier, ancien capitaine pakistanais. “Ce jour arrive à tout le monde. Je suis content de mon temps et des amis que je me suis fait.

“Cela a été un grand honneur et un privilège pour moi de représenter mon pays au plus haut niveau. Décider quand l’appeler un jour est toujours difficile, mais, après avoir réfléchi profondément, j’ai réalisé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite. de test de cricket.

“J’ai eu la chance de partager le vestiaire avec certains des joueurs de cricket les plus remarquables avec lesquels je partage un lien fort.

“Je me sens beaucoup plus riche en appelant ces gens mes amis. J’ai aussi la chance d’avoir joué avec de merveilleux entraîneurs envers qui je serai toujours reconnaissant.

“Je me retire du cricket international en tant que joueur de cricket accompli qui a atteint la plupart des objectifs qu’il s’était fixés. Peu de joueurs de cricket continuent à diriger leur pays et le fait que j’ai pu diriger le Pakistan est une grande fierté pour moi.

“Depuis que j’étais un enfant qui a commencé comme batteur de jambes pour devenir un pilier de la formation des frappeurs de test, j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie que je chérirai pour toujours.”

Azhar, qui a raté le deuxième test de la semaine dernière contre l’Angleterre à Multan, a disputé le dernier de ses 53 internationaux d’une journée en janvier 2008 et n’a jamais joué un international T20.

Regardez le premier jour du troisième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Karachi, en direct sur Sky Sports à partir de 4h30 samedi. Le premier bal est à 5h du matin.