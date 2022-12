Le frappeur pakistanais à la retraite Azhar Ali craignait de ne jamais jouer un test à domicile alors qu’il réfléchissait aux hauts et aux bas de sa carrière | Nouvelles du cricket

Le frappeur pakistanais Azhar Ali a déclaré qu’il craignait de ne jamais jouer un test à domicile à un moment donné de sa carrière après s’être retiré du format avec sa 180e et dernière manche.

Le joueur de 37 ans a reçu une haie d’honneur de ses coéquipiers après avoir été lancé pour un canard par le fileur anglais et ancien collègue du Somerset Jack Leach lors de la troisième journée du troisième test à Karachi, qui s’est terminé avec les touristes 112-2 dans leur deuxième manche et n’ayant besoin que de 55 points supplémentaires pour compléter un balayage de la série 3-0.

Le premier test d’Azhar au Pakistan était son 76e – il a marqué ce match en marquant un siècle contre le Sri Lanka – son équipe a passé des années à jouer ses matchs à domicile aux Émirats arabes unis après l’attaque contre le bus de l’équipe du Sri Lanka à Lahore en 2009.

Azhar a reçu une garde d’honneur de ses coéquipiers après ses dernières manches de test, avec le joueur de 37 ans joué par Jack Leach à Karachi



L’ancien capitaine du Pakistan Test et de l’ODI, Azhar, termine sa carrière de 97 tests en tant que cinquième meilleur buteur de son pays, avec seulement Younis Khan (10 099), Javed Miandad (8 832), Inzamam-ul-Haq (8 829) et Mohammad Yousuf (7 530). ) gérant plus que ses 7 142.

Azhar a dit Sky Sports Cricket Michael Atherton: “À un moment donné, je pensais que je ne jouerais jamais un test à la maison, mais finalement je l’ai fait et j’ai également marqué un siècle.

“C’était une période difficile, ne pas jouer à domicile et après ce qui s’est passé en Angleterre avec le spot-fixing [in 2010].

“Ce n’était pas bien, les deux années suivantes ont été difficiles pour nous, mais le mérite revient aux garçons. Ils ont travaillé dur et ont ramené les fans et le cricket est également revenu au Pakistan.

“Je suis très fier de donner une chance aux jeunes Pakistanais”

“Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et de défis dans ma carrière. Je pense que 300 est une chose spéciale pour moi [Azhar hit 302 against West Indies in Dubai in 2016] car peu de gens l’ont fait.

Azhar a marqué 7 142 essais à une moyenne de 42,25 avec 19 siècles et 35 années cinquante





“Je suis aussi le seul Pakistanais à marquer un double cent en Australie [at Melbourne in 2016] c’est donc une grande réussite, tandis qu’un autre fait saillant a été de remporter le Trophée des champions en 2017 au format balle blanche. Je prendrais ça un jour dans toute ma carrière.

“Représenter votre pays est un honneur en soi, mais les diriger dans les deux formats auxquels j’ai joué a été un grand honneur pour moi. J’ai donné une chance à beaucoup de jeunes et ils ont réussi à exceller dans leur carrière, donc j’en suis très fier.

“C’est une période passionnante pour le cricket pakistanais. Je souhaite bonne chance à tout le monde et j’espère qu’ils continueront à travailler dur et à jouer au cricket passionnant. Les gens ont également vu dans cette série anglaise à quel point les fans sont solidaires.

“Vous ne jouez pas toujours dans tous les formats, mais nous avons suffisamment de talent, suffisamment de potentiel, nous devons donc rester patients. Les joueurs gagneront de l’expérience avec le temps et deviendront une meilleure équipe.”

Azhar a une longue attente pour jouer son premier test au Pakistan





“Je voulais jouer 100 matchs de test”

En remportant un canard lors de ses dernières manches, Azhar a ajouté: “Vous voulez finir en beauté, vous voulez contribuer. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

“C’était un peu décevant, donc j’ai des sentiments mitigés. Je suis reconnaissant à l’équipe d’Angleterre et du Pakistan de m’avoir envoyé, c’était bien.

“J’étais plus émotif dans la première manche que dans la seconde. C’était un début nerveux dans la première manche. J’étais assez calme dans la seconde, mais je suis un être humain donc il y avait de l’émotion.

“J’ai joué sur la mauvaise ligne et Leachy m’a fait sortir. Il a très bien joué cette série. Sortir avec mon ancien coéquipier… il était temps pour moi de dire au revoir au cricket international!”

Azhar a révélé qu’il avait espéré jouer 100 matchs de test avant de prendre sa retraite et a déclaré qu’une partie de sa décision de s’éloigner était de ne pas vouloir faire obstacle aux autres joueurs.

Le joueur né à Lahore a déclaré: “Je voulais l’appeler un jour après 100 matchs de test, mais avec l’équipe qui voulait me reposer pour le deuxième test ici, je ne pensais pas pouvoir y parvenir.

“J’ai aussi senti que Shan Masood était sur le banc et qu’il est en grande forme et que Saud Shakeel est intervenu et a bien fait. Je pensais que je l’appellerais un jour après cette saison, mais plutôt que de le repousser jusqu’à l’année prochaine, j’ai pensé il valait mieux arrêter à la maison.”

Sky Sports Cricket Mark Butcher a ajouté à propos d’Azhar : “C’est un joueur formidable, l’un de ces gars solides dont chaque équipe a besoin.

“Pas tape-à-l’œil, n’a pas besoin de faire la une des journaux, mais fait le travail. Il va manquer au Pakistan.”

