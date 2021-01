Le Français Yannick Bestaven a été sacré vainqueur du tour du monde en solitaire du Vendée Globe, jeudi matin, après 80 jours en mer.

La course s’est terminée de façon dramatique lorsque le concurrent Boris Hermann est entré en collision avec un chalutier de pêche sur la ligne droite de la maison à 160 km du port.

Le Français Charlie Dalin a été le premier à franchir la ligne d’arrivée au large des Sables d’Olonne, dans l’ouest de la France, mercredi soir à 20 h 35 CET, entouré d’une armada de bateaux qui scintillaient en rouge, vert et bleu.

Le joueur de 36 ans, qui a mené le classement pendant plus de la moitié du parcours à bord de son hydravion de dernière génération, a dû attendre pour voir s’il serait déclaré vainqueur du Vendée Globe 2020.

Deux autres concurrents, l’Allemand Herrmann, arrivé troisième, et Bestaven, cinquième, ont également franchi la ligne d’arrivée étaient également en lice pour la course.

Les deux skippers avaient une compensation de temps en main pour avoir aidé à sauver le concurrent, Kevin Escoffier, dont le yacht a coulé dans une mer agitée au large du cap Horn le 30 novembre.

Ces bonus – six heures pour Herrmann et 10 heures et 15 minutes pour Bestaven – ne pouvaient être pris en compte qu’une fois la ligne franchie.

Il s’agissait de la deuxième tentative de Bestaven après avoir duré seulement 30 heures en 2008. Le joueur de 48 ans, originaire de La Rochelle, a terminé huit heures derrière le leader Dalin mais a remporté la victoire grâce à son bonus de temps.

« On passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué », a déclaré Bestaven après sa victoire.

« C’est une joie, je ne réalise pas encore ce qui se passe, je suis toujours dans ma course, même si c’est fini. C’est le rêve d’un enfant devenu réalité. »

Dalin, qui a terminé en 80 jours, six heures, 15 minutes et 47 secondes – s’est officiellement classé deuxième suivi de son compatriote français Louis Burton, qui a franchi la ligne d’arrivée deuxième quatre heures plus tard mais est arrivé troisième au général.

Accueilli par 300 bénévoles, Dalin a déclaré: «C’est sûr que ça m’a changé, je ne sais pas encore de quelle manière … c’est tellement d’émotions, c’est des émotions incroyables, c’est des émotions d’une force que je n’avais jamais ressentie auparavant. . «

Burton, troisième, a déclaré: « C’est une grande joie, une grande fierté d’être parmi les premiers à franchir cette ligne d’arrivée. (C’est) sept jours de moins qu’il y a quatre ans. [when he finished 7th], Il y a 75 jours plus de huit ans parce que j’avais abandonné après cinq jours ».