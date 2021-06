Le gouvernement d’Emmanuel Macron élabore des plans pour que le français remplace l’anglais comme « langue de travail » officielle de l’UE lorsqu’elle prendra la présidence du Conseil européen en 2022, a révélé un diplomate.

La France envisage d’utiliser sa première présidence depuis le Brexit pour faire de sa langue maternelle la « lingua franca » de Bruxelles, selon un rapport publié dans Politique.

Un haut diplomate français a déclaré au site Internet : « Même si nous admettons que l’anglais est une langue de travail et qu’il est couramment pratiqué, la base pour s’exprimer en français reste pleinement en place dans les institutions de l’UE.

« Il faut l’enrichir, la faire revivre pour que la langue française regagne vraiment du terrain, et surtout, le goût et la fierté du multilinguisme.

Le diplomate anonyme a déclaré que toutes les réunions de haut niveau du Conseil – l’organe qui fixe les priorités politiques de l’UE – se dérouleront en français au lieu de l’anglais au cours de la présidence de six mois.

Les notes et les procès-verbaux seront également « en français d’abord » et le Conseil s’attendra à ce que toutes les lettres de la Commission européenne soient en français.

« Nous demanderons toujours à la Commission de nous envoyer en français les lettres qu’elle souhaite adresser aux autorités françaises, et si elles ne le font pas, nous attendrons la version française avant de l’envoyer », a déclaré le diplomate.

La présidence française de janvier à juin de l’année prochaine est le premier mandat à la tête du Conseil depuis 2008, lorsque Nicolas Sarkozy était président.

Les ministres de M. Macron ont exprimé un vif intérêt à faire passer le français devant l' »ersatz » anglais utilisé par les autorités à Bruxelles, maintenant que le Royaume-Uni a quitté le bloc.

Le ministre des Affaires européennes Clément Beaune et le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne ont déclaré en avril que la présidence avait créé « une opportunité de porter haut ce combat vital pour le multilinguisme ».

Dans un article pour Le Figaro, ils ont déclaré que l’utilisation du français à Bruxelles « avait diminué au profit de l’anglais, et plus souvent du globish – cet ersatz de la langue anglaise, qui rétrécit le champ de ses pensées et restreint sa capacité à s’exprimer ».

Emmanuel Macron et Boris Johnson à l’Elysée en 2019 (PENNSYLVANIE)

Cela survient alors que les tensions augmentent à nouveau entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet de la mise en œuvre des accords du protocole d’Irlande du Nord inscrits dans l’accord sur le Brexit de l’année dernière.

Le ministre du Brexit de Boris Johnson, David Frost, doit rencontrer mercredi le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, pour discuter du différend en cours à Londres. Lord Frost a affirmé que le temps « commençait à manquer » pour résoudre les problèmes commerciaux dans la province.

L’analyste respecté du Brexit, Mujtaba Rahman, directeur général pour l’Europe du groupe Eurasia, a déclaré qu’il y avait désormais « un consensus très fort dans toute l’UE sur le fait que Frost est le problème ».

Ses experts ont déclaré que les dirigeants de l’UE espéraient utiliser les marges du sommet du G7 de cette semaine à Cornwall « pour se rendre directement à Boris Johnson » et le persuader des mérites d’un accord de compromis sur les réglementations visant à faciliter les contrôles.

Le président américain Joe Biden devrait profiter d’une réunion avec le Premier ministre pour exprimer son propre soutien au protocole d’Irlande du Nord.

La secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a déclaré lundi que le gouvernement de M. Johnson était « porté disparu » sur la question des contrôles aux frontières en Irlande du Nord.

« Nous devons régler la frontière dans la mer d’Irlande, non pas parce que Joe Biden nous l’a dit, mais parce que cela cause des ravages absolus en Irlande du Nord et nous avons la responsabilité de bien faire les choses », a-t-elle déclaré à Sky News.