Le Français Ousmane Dembele absent du tournoi avec une blessure au genou

La France a perdu Ousmane Dembele pour le reste de l’Euro 2020 après que les radiographies ont montré que la blessure au genou de l’ailier de Barcelone ne guérirait pas à temps, a annoncé lundi la Fédération française de football. Dembele, 24 ans, s’est blessé dans les dernières minutes du match nul 1-1 contre la Hongrie à Budapest samedi après être entré en jeu en tant que remplaçant. Les radios de dimanche soir ont montré qu’il ne reviendrait pas avant la fin de l’Euro. « Le temps de récupération est incompatible avec son maintien dans le groupe », a déclaré la FFF.

Dembele est sorti du banc lors des deux matches de la France à l’Euro.

Il a remplacé Adrien Rabiot pour les dernières secondes de la victoire d’ouverture sur l’Allemagne et a remplacé Rabiot à nouveau après 57 minutes à Budapest, la France perdant et frappant le poteau d’un tir avant de boiter à la 87e minute.

En vertu des règles de l’UEFA qui autorisent uniquement le remplacement des gardiens de but pendant le tournoi. La France ne peut pas appeler un remplaçant pour Dembele, qui compte 27 sélections.

La France a commencé avec huit attaquants dans son équipe de 26 joueurs, dont Kingsley Coman du Bayern, un type de joueur similaire à Dembele qui n’a pas encore joué une minute en Euros.

Après avoir quitté le Borussia Dortmund pour 135 millions d’euros (160 millions de dollars) en août 2017, le deuxième montant le plus élevé payé par Barcelone pour un joueur, le « Mosquito » a souffert d’une série de blessures aux ischio-jambiers. Cette saison, il n’a subi qu’une seule blessure et a fait 44 apparitions en club, marquant 11 buts.

Dembele, qui faisait partie de l’équipe française victorieuse de la Coupe du monde en Russie en 2018, a fait une bonne course jusqu’à l’Euro 2020, marquant lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Kazakhstan en mars et contre le Pays de Galles lors d’un match amical début juin.

L’entraîneur Didier Deschamps a d’autres inquiétudes avant le dernier match de groupe de la France contre le Portugal, tenant du titre, mercredi à Budapest.

Le défenseur Benjamin Pavard a pris un coup contre la Hongrie et les attaquants partants Karim Benzema et Antoine Griezmann ainsi que Coman et le défenseur suppléant Lucas Hernandez soignent des blessures.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici