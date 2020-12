Macron est le dernier leader mondial à avoir été testé positif au virus, y compris le président Trump, le britannique Boris Johnson et le Brésilien Jair Bolsonaro. Ils ont tous été restaurés.

Macron a assisté à un sommet de l’Union européenne à la fin de la semaine dernière et a rencontré mercredi António Costa, Premier ministre portugais. Le Premier ministre français Jean Castex, qui a également été en contact avec Macron, a déclaré qu’il s’isolerait également, Agence France-Presse signalé.

Fin octobre, une vague d’infections a poussé Macron à émettre un verrouillage national, le deuxième du pays depuis le début de la pandémie. Bien que les magasins non essentiels aient rouvert à la fin du mois dernier, les bars et les restaurants ont dû rester fermés jusqu’en janvier et un couvre-feu est resté en place.