Le Français Le Maire dit que la paix et la sécurité sont menacées si la reprise de Covid africaine laissée pour compte

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a averti mercredi que la paix, la sécurité et la stabilité mondiale sont en danger si les superpuissances économiques mondiales ne contribuent pas à la reprise économique de l’Afrique après la crise du Covid-19.

Les dirigeants africains se sont réunis à Paris au cours des deux derniers jours lors d’un sommet convoqué par la France pour conclure un «New Deal» de plusieurs milliards de dollars pour aider à la relance économique et sanitaire du continent.

Le Sommet sur le financement des économies africaines a réuni 21 chefs d’État d’Afrique et des dirigeants d’organisations continentales ainsi que des dirigeants européens et des chefs de grandes organisations financières internationales. Lors d’une conférence de presse mardi soir, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le sommet avait débouché sur « un New Deal pour l’Afrique et par l’Afrique ».

Les signataires ont demandé que 650 milliards de dollars supplémentaires de droits de tirage spéciaux du FMI soient débloqués pour combler le fossé entre les économies développées et émergentes. Cependant, seuls 33 milliards de dollars de cette somme ont été réservés aux pays africains et les dirigeants européens se sont engagés à faire don de leurs propres actions afin de porter le total pour le continent à près de 100 milliards de dollars.

Le FMI peut également apporter une partie de ses réserves d’or et dans un communiqué conjoint après que les dirigeants du sommet ont suggéré que «la flexibilité sur les plafonds de dette et de déficit» pourrait être utilisée pour alléger davantage le fardeau.

Le G-7 et le G-20 sont instamment invités à contribuer

Le Maire a indiqué mercredi que le gouvernement français ferait pression pour des contributions plus importantes des autres grandes économies lors du prochain sommet du G-7 (Groupe des Sept) au Royaume-Uni à la mi-juin, et qu’il contacterait également le G-20. .

« Les pays développés ont investi plus de 25% de leur PIB pour lutter contre les conséquences de la crise et engager une très forte reprise économique. En Afrique, c’est moins de 2% de leur PIB », a déclaré Le Maire à Steve Sedgwick de CNBC. ajoutant que cette trajectoire risquait une grande divergence dans la reprise des économies et des systèmes de santé.