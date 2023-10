Le Français Emmanuel Macron soutient désormais fermement l’Ukraine, mais pour combien de temps ?

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS — Le président français Emmanuel Macron n’est pas particulièrement connu pour ses mea culpas. Ainsi, lorsqu’il a prononcé un discours modérément repentant sur la Russie et l’Ukraine, les oreilles se sont dressées. Depuis l’invasion de la Russie, Macron a suscité la colère – et les yeux au ciel – pour s’être accroché à l’idée que le président russe Vladimir Poutine pourrait être critiqué.

Il était maintenant là, plus d’un an plus tard, en train de dire à une foule en Slovaquie que l’Europe occidentale n’avait pas réussi à écouter l’Est sur la Russie et de faire l’éloge de l’OTAN, l’alliance, selon lui, en train de connaître une mort cérébrale.

Lorsque la France a alors offert un soutien plus fort que prévu à la candidature de l’Ukraine à l’alliance militaire, certains ont commencé à se demander : la guerre avait-elle changé Macron ?

Les alliés se posent encore la question.

Après un entretien avec Poutine, Macron est convaincu que la Russie veut s’emparer de toute l’Ukraine

La question de la position de Macron et de la France sur l’Ukraine occupera une place importante cette semaine alors que les dirigeants européens se réuniront en Espagne pour discuter de la manière de rapprocher l’Ukraine et d’autres pays dans les mois et les années à venir.

La France veut être à l’avant-garde du débat sur l’élargissement de l’Union européenne. Il soutient fermement l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Et il affirme qu’il se tiendra aux côtés de l’Ukraine « jusqu’à la victoire ».

Ces positions sont surprenantes car la France a souvent exprimé son ambivalence à l’égard de l’OTAN et a précédemment bloqué les projets visant à intégrer davantage de pays dans l’UE. Certains analystes l’ont comparé à un « revirement » ou à une « zeitenwende » française, faisant référence au changement majeur de l’Allemagne sur le plan politique. dépenses de défense après l’invasion.

Mais de nombreux alliés se demandent encore pourquoi Macron a mis si longtemps à se manifester, ou s’il s’alignera sur ses paroles – et sur ses armes – alors que la guerre continue.

Un haut responsable européen a déclaré qu’ils ne seraient pas convaincus tant que la France n’intensifierait pas son soutien à long terme. « L’argent témoigne toujours assez bien de l’engagement », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la dynamique sensible des alliés.

« La question se pose de savoir s’il s’agit d’un changement de tactique ou non de stratégie », a déclaré Rym Momtaz, chercheuse consultante basée à Paris à l’Institut international d’études stratégiques.

« Les tactiques peuvent ouvrir des marges de manœuvre », a-t-elle poursuivi. « Mais la question est de savoir comment il va utiliser cela – personne n’a encore la réponse. »

Macron a longtemps aspiré à diriger l’Europe, mais il a raté le moment sur l’Ukraine, laissant le soin de renforcer l’alliance occidentale à la Pologne et aux pays baltes.

À l’approche de l’invasion à grande échelle et au début de la guerre, il a indigné ses alliés en poursuivant ses discussions avec Poutine. Par la suite, en matière d’armes et d’argent, il a cédé le leadership aux responsables américains et même au britannique Boris Johnson.

Les responsables français rétorquent que la réponse de la France a été forte dès le début. Ils notent, par exemple, que la France a réagi rapidement après l’invasion, déployant des troupes en Roumanie en quelques jours.

Mais certains reconnaissent que le message du président a été incohérent. Et rares sont ceux qui nient que la guerre ait changé sa façon de penser.

Avant février 2022, Macron était sceptique quant à l’ajout de membres à l’UE, en partie par crainte de provoquer la Russie, a déclaré Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au Conseil européen des relations étrangères. Cela semble avoir changé.

En juin 2022, Macron s’est rendu en Ukraine aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, de l’Italien Mario Draghi et d’autres. Après avoir visité les sites présumés d’atrocités russes, ils se sont engagés à soutenir la candidature de l’Ukraine à l’UE.

Ces derniers mois, Macron a tenté de positionner la France comme leader en matière d’élargissement de l’UE. Des responsables français et allemands ont récemment présenté un rapport, rédigé par une équipe d’experts, qui explore la manière dont l’Europe pourrait s’adapter aux nouveaux membres.

Macron souhaite désormais que la France soit « à l’avant-garde » en matière d’élargissement, a déclaré Mujtaba Rahman, directeur général pour l’Europe d’Eurasia Group, une société de conseil en risques politiques.

Depuis l’invasion de février 2022, Macron a vu sa capacité à diriger en Europe « limitée par la perception que la France n’était pas un bon allié », a déclaré Rahman. Le président français « se rend compte que cela va entraîner un grand changement géostratégique et que la France pourrait en bénéficier, alors il opère un changement ».

Façonner un nouvel ordre sécuritaire

Macron s’est également repositionné sur l’OTAN. Dans son discours de mai à Bratislava, en Slovaquie, il est revenu sur sa remarque sur la mort cérébrale – en quelque sorte – en affirmant que Poutine avait redonné vie à l’OTAN.

Macron a déclaré à la foule que lui-même n’avait jamais été naïf à propos de la Russie, mais que l’Europe occidentale n’avait en effet pas tenu compte des avertissements de l’Est. Il a également reconnu le rôle central de l’Amérique dans la fourniture de matériel et de renseignements à l’Ukraine.

Sa prescription : un rôle européen plus fort en matière de défense – une priorité de longue date pour Macron – et des garanties de sécurité crédibles pour l’Ukraine.

Lors du sommet de l’OTAN en juillet, la France a apporté un soutien ferme à la candidature de l’Ukraine à l’alliance, à la surprise de certains alliés, et s’est jointe à l’engagement du Groupe des Sept à offrir des garanties de sécurité à long terme. Macron a également annoncé que la France livrerait des missiles SCALP à longue portée à l’Ukraine.

Les responsables français ne voient pas ces changements comme un revirement, mais comme une « accélération » d’un changement déjà en cours. « Il existe une tendance plus profonde, qui a été décidée pour des raisons stratégiques et qui a été accélérée par la guerre », a déclaré un responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour offrir un point de vue franc sur la pensée française.

Une position plus belliciste sur l’Ukraine serait une bonne nouvelle pour Washington. « Si la France est un leader en poussant l’Europe à dépenser et à faire plus, cela est tout à fait conforme à ce que les administrations successives ont souhaité voir », a déclaré Ian Lesser, vice-président du German Marshall Fund des États-Unis.

L’apparent pivot français a en effet apaisé certaines critiques de la part des alliés. Mais il existe toujours un manque de confiance et des questions persistantes quant à la profondeur de cet engagement, surtout si le conflit continue de sombrer dans une longue guerre d’usure.

Pawel Zerka, expert de la France et de la Pologne au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que le discours de Macron avait reçu une couverture positive dans la presse polonaise, mais que les responsables et les experts restaient prudents.

Certains se demandent s’il « ne se présente pas comme le plus grand ami de l’Ukraine, tout en laissant les autres devenir les méchants », a-t-il déclaré. Lorsqu’il décrit les changements dans la pensée française à ses interlocuteurs polonais, Zerka dit qu’il se heurte à « un mur d’incrédulité ».

« La raison pour laquelle ils sont sceptiques est qu’ils se demandent : ‘Si la France a changé d’avis si rapidement, peut-elle revenir en arrière ?’ », a-t-il déclaré.

En attendant des « mesures concrètes »

Dans les semaines et les mois à venir, les alliés surveilleront ce que Macron fera.

Les responsables français ont déclaré qu’ils étoffaient actuellement un accord avec l’Ukraine dans le cadre de l’engagement de sécurité du G7. Cet accord sera un « indicateur crucial pour savoir si la France a remanié sa politique », a déclaré Momtaz, de l’Institut international d’études stratégiques.

Elle se demande si Macron a effectivement changé d’avis sur l’OTAN, ou s’il a simplement décidé qu’il devait montrer à la Russie que c’était le cas. « Le jury doit se prononcer jusqu’à ce que nous ayons des preuves et des mesures concrètes », a-t-elle déclaré.

Joseph de Weck, l’auteur d’un livre en allemand sur Macron, surveillera si ces questions restent au premier plan pour le président français.

«Le problème de Macron, c’est souvent par le passé que sa politique étrangère est incohérente. Il est tenté par les opportunités tactiques, mais il déteste faire des choix », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, au moins, le président comprend « que c’est ainsi que se déroule l’histoire et qu’il devrait rejoindre le mouvement et le diriger ».