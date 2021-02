Le Framework Laptop est un ordinateur portable modulaire avec des pièces faciles à remplacer

La société Framework basée à San Francisco a annoncé son premier produit, le Framework Laptop modulaire. L’ordinateur comporte plusieurs pièces modulaires, remplaçables et évolutives conçues pour permettre à l’utilisateur de continuer à utiliser la machine en permanence.

L’ordinateur portable Framework dispose d’un boîtier en aluminium fraisé de 15,8 mm d’épaisseur et de 1,3 kg de poids. Il dispose d’un écran 13,5 pouces, 2256×1504, 3: 2, 400 nits, d’une webcam 1080p60, d’une batterie de 55 Wh et d’un clavier avec une course de touches de 1,5 mm. Il est alimenté par les processeurs Intel Core i5-1135G7, i7-1165G7 ou i7-1185G7 Tiger Lake avec des graphiques Intel Xe.

Maintenant, c’est là que ça devient intéressant. Le Framework Laptop n’est pas limité à la combinaison CPU / GPU que vous obtenez au lancement. La carte mère qui héberge le processeur peut être mise à niveau, de sorte qu’elle peut être remplacée par une carte avec un processeur plus récent et plus rapide à mesure qu’il sera disponible dans le futur.

















L’ordinateur portable Framework dispose également d’un système de carte d’extension qui permet à l’utilisateur d’échanger les ports sur le côté de l’ordinateur portable. Vous pouvez choisir entre USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, microSD, cartes d’extension rapides de 250 Go / 1 To, ampli casque, ou plus. Vous pouvez les échanger à votre guise et les placer de chaque côté de l’ordinateur portable.

Vous pouvez notamment modifier la langue et la disposition du clavier, la couleur du cadre d’écran à fixation magnétique, la mémoire interne, la mémoire et la carte Wi-Fi. Les pièces telles que l’écran, la batterie et le clavier ont été rendues faciles à remplacer avec QR imprimé sur le dessus afin que vous puissiez numériser et trouver un remplacement pour chaque pièce.

Framework permettra également à d’autres de créer et de vendre des modules compatibles pour l’ordinateur portable via son Framework Marketplace.

Le Framework Laptop sera disponible pré-configuré avec Windows 10 Famille ou Pro installé. En option, vous pouvez choisir de l’obtenir dans le cadre du Framework Laptop DIY Edition, où il sera disponible sous forme de kit de modules que vous devrez personnaliser et construire vous-même avec le choix de votre propre système d’exploitation.

Framework a donné une date d’expédition aux États-Unis pour l’été 2021. D’autres détails tels que les spécifications, les prix et le calendrier de précommande seront publiés dans les prochaines semaines.

La source