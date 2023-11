Le fragile espoir de paix en Israël-Palestine

Sally Abed, une militante du groupe Standing Together, rejoint Derek pour discuter de ce que signifie être palestinien en Israël, de la manière de construire une coalition pour la paix, et bien plus encore.

Au cours des dernières semaines, notre couverture de ce conflit s’est efforcée d’envisager le problème sous tous les angles possibles. Dans notre premier épisode, nous avons examiné les motivations politiques de l’attaque du Hamas du 7 octobre. Dans notre deuxième épisode, nous avons examiné le comportement du gouvernement israélien d’un point de vue critique. Dans un troisième épisode, nous avons demandé si les objectifs militaires d’Israël avaient un sens en discutant avec un expert en lutte contre le terrorisme. Et la semaine dernière, nous avons raconté les 150 ans d’histoire d’Israël, de la Palestine et les origines du Hamas en discutant avec deux historiens, l’un qui était clairement plus sympathique à Israël et un autre qui était clairement plus sympathique à la Palestine.

Il y a une voix que nous n’avons pas entendue dans cette série : une voix palestinienne. L’interview d’aujourd’hui est celle de Sally Abed, une Palestinienne israélienne, militante du groupe Standing Together. Nous parlons de la « psychose » et de « l’impossibilité » d’être palestinien en Israël, de ce qui se passe après un cessez-le-feu et de la manière de construire une coalition pour la paix.

Dans l’extrait suivant, Sally Abed partage son expérience avec Derek sur ce que signifie exister en tant que Palestinien en ce moment.

Derek Thompson : Avant de parler de la difficulté de parvenir à la paix et à la justice sociale dans cette partie du monde, pouvez-vous me dire, à un niveau personnel, ce que cela signifie d’être un Israélien palestinien en ce moment ?

Sally Abed : À tout moment, je décrirais cela comme une psychose. Mais pour l’instant, c’est presque impossible. C’est presque impossible. On a l’impression que nous devons nous effacer complètement en tant que Palestiniens. Il semble qu’il n’y ait actuellement aucun espace pour que nous puissions exister en tant que Palestiniens en Israël. Tout ce que nous disons, tout ce que nous exprimons n’est tout simplement pas suffisant, ni bon, ni mauvais, ni incitatif, ni haineux, ni ne soutient le terrorisme. Nous sommes immédiatement devenus des ennemis de l’intérieur. Nous sommes confrontés à de nombreuses incitations et [a] environnement hostile autour de nous à travers les médias et dans la rue.

Notre ministre de la Sécurité nationale et chef de la police est un suprémaciste juif déclaré qui appelle ouvertement à l’annulation de Gaza et s’exprime contre notre société ici en Israël. Il a distribué des dizaines de milliers de pièces d’armes, de fusils, à des groupes civils organisés, notamment dans les villes mixtes comme Haïfa. Il existe donc un sentiment d’insécurité très, très profond, comme l’insécurité physique. Et puis nous assistons à des arrestations massives, à des licenciements massifs, à des étudiants expulsés des universités. C’est une situation presque impossible à exister à l’heure actuelle.

Thompson : Il semble que, pour rendre les choses encore plus difficiles, vous n’êtes pas seulement un Israélien palestinien. Vous êtes un Israélien palestinien qui est un activiste, une figure médiatique, qui s’exprime et qui fait partie de cette conversation incroyablement difficile que les gens ont en Israël et dans le monde. Encore une question sur ce point : quelle a été la chose la plus difficile à communiquer en ce moment, où d’un côté il y a cette horrible attaque du 7 octobre et de l’autre ce bombardement de Gaza, qui est clairement détruisant de nombreuses maisons et tuant de nombreux civils ? Le nombre exact est sujet à débat, mais le fait qu’il existe un chiffre n’est pas sujet à débat. Lorsque vous avez ces deux vérités qui vivent côte à côte, quelle a été la chose la plus difficile à communiquer en tant que représentant des médias ?

Un lit: Quand j’ai dit qu’il était quasiment impossible d’exister en tant que Palestinien à l’heure actuelle, je n’ai aucun espace pour exprimer ma douleur, mon traumatisme collectif et mon chagrin collectif à l’égard de mon peuple à Gaza. Et cela concerne deux choses principales. Premièrement, le fait que le public israélien, les médias, le gouvernement, [and] Beaucoup de choses, depuis des décennies, ont systématiquement déconnecté notre discours en tant qu’« Arabes israéliens » de celui des Palestiniens. Et si vous voulez être un bon Arabe, un partenaire, un membre de la société israélienne, vous ne pouvez absolument pas être Palestinien. Droite?

Et dans ces moments d’expérience réelle, de dualité d’expérience que nous entretenons, expérimentant également les atrocités que nous avons endurées en tant que [an] La société israélienne. Beaucoup de mes amis ont perdu des êtres chers. J’ai assisté à des funérailles. J’y suis allé. Nous sommes dévastés et nous voyons la perte, la peur et la douleur. Et en même temps, nous le voyons contre nous. Nous en sommes presque tenus responsables. Et puis, parallèlement à cela, nous ne sommes tout simplement pas autorisés à exprimer notre propre expérience en tant que Palestiniens et notre propre douleur. Et je pense que c’est la chose la plus difficile à décrire juste pour les gens ici, surtout pour [the] Le public juif israélien, juste cette dualité et notre droit de pleurer notre peuple à Gaza.

Cet extrait a été édité pour plus de clarté.

Hôte : Derek Thompson

Invitée : Sally Abed

Producteur : Devon Manze

S’abonner: Spotify