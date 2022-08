Le Fox Valley Folk Festival revient virtuel et vit dans un nouveau lieu à Hinsdale pour 2022 – Shaw Local

Après deux ans de représentations virtuelles uniquement, le 46e festival annuel de musique folklorique et de contes de Fox Valley revient le week-end de la fête du Travail avec trois jours de spectacles en ligne, ainsi qu’un lieu de représentation différent pour des concerts en direct les deux derniers jours.

Les 4 et 5 septembre, la scène en personne se déplacera dans une salle intérieure plus petite, la salle de concerts Acoustic Renaissance de l’église unitarienne de Hinsdale, 11 W. Maple St., à Hinsdale. Il est prévu que le festival revienne à son cadre traditionnel Island Park à Genève en 2023, selon un communiqué de presse.

Le Fox Valley Folk Music & Storytelling Festival présentera Jack Williams comme l’un des nombreux artistes. (Photo gracieuseté de Reggie Ruth Barrett/Picasa)

Les musiciens et groupes en vedette dans la salle Acoustic Renaissance Concerts comprendront February Sky, Tim Grimm, le révérend Robert Jones, Lee Murdock, Trillium et Jack Williams. Les performances de jour à Acoustic Renaissance seront des groupes en ronde de trois interprètes toutes les 90 minutes dans le format spontané d’échange de chansons souvent vu dans les clubs de Nashville et les festivals folkloriques aux États-Unis et au Canada.

Le concert du dimanche soir, de 19 h 30 à 21 h 30 le 4 septembre, mettra en vedette Lee Murdock, Trillium et Tim Grimm. Le concert du lundi soir, de 17 h à 19 h 30 le 5 septembre, mettra en vedette February Sky, le révérend Robert Jones et Jack Williams, et se terminera par un chœur final mettant en vedette les six interprètes et le public.

Le révérend Robert Jones se produira au Fox Valley Folk Music & Storytelling Festival. (Photo gracieuseté de Peggy Brisbane)

Le festival a toujours proposé de la musique et des contes sur plusieurs scènes, et les scènes virtuelles et en personne de cette année mettront en vedette des artistes de la musique et des contes via Internet, diffusés en direct depuis les scènes d’accueil des artistes virtuels et depuis la salle de concerts Acoustic Renaissance pour regarder depuis le confort de la maison.

Lee Murdock revient au Fox Valley Folk Music & Storytelling Festival. (Photo gracieuseté de Jayne Toohey)

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au lieu de représentation en direct, le format hybride de cette année signifie que toutes les performances de la salle de Hinsdale seront diffusées en direct, ainsi que des performances supplémentaires par des musiciens et des conteurs hors site.

Les étapes virtuelles débuteront le samedi soir 3 septembre avec deux diffusions en direct simultanées.

À 18h30, la scène de contes est mise en ligne avec un concert de “Scary Stories/Ghost Stories”. Il s’agit d’un concert pour tous les âges mettant en vedette les conteuses de renommée nationale Anne Shimojima et Megan Wells, ainsi que les conteurs invités Beth Horner et Janice Del Negro. Tous les conteurs ont été présentés dans des festivals de contes à travers le pays, du célèbre Jonesborough Tennessee National Storytelling Festival aux festivals régionaux qui incluent souvent des artistes dans les écoles ainsi que des publics adultes. Conter – ce n’est pas seulement pour les enfants, ont déclaré les organisateurs du festival.

La scène musicale virtuelle sera mise en ligne samedi soir avec un concert sur la scène principale par des conteurs se produisant depuis des endroits éloignés : Sparky et Rhonda Rucker se produiront depuis leur domicile dans le Tennessee et l’auteur-compositeur John Gorka depuis son domicile dans le Minnesota. Parmi les autres interprètes à distance, citons l’autoharpe / auteur-compositeur Bryan Bowers et la conteuse Emily Hooper Lansana. La finale traditionnelle All-Sing comprendra à la fois des artistes en personne et à distance.

Le festival en ligne se poursuivra dimanche et lundi, avec deux étapes de diffusion en direct de midi à 21h30 le dimanche et de 11h à 19h30 le lundi, fête du Travail.

Les billets pour les événements en direct et les liens de don pour les événements en ligne sont disponibles uniquement sur le site Web de la Fox Valley Folklore Society à l’adresse www.fvfs.org. Des informations sont également disponibles au 630-667-3284.

L’admission quotidienne coûte 30 $ pour les adultes et 20 $ pour les moins de 16 ans à l’avance à fvfs.org. La visualisation en ligne par don volontaire suggère 25 $ par jour et par adulte. Les dons vont aux artistes du festival.

Evénement spécial Genève

Friends of Fox Valley Folk Festival prévoit un rassemblement informel et jam de midi à 16h30 le 3 septembre à Island Park à Genève. « Rassemblons-nous pour nous retrouver », ont déclaré les organisateurs du festival. Les gens doivent apporter des chaises, des boissons et des collations. Le pavillon est disponible en cas de pluie. L’invitation est lancée aux nombreux bénévoles, artistes et habitués de l’événement.

Juel Ulven en mémoire

Les organisateurs ont annoncé que Juel Ulven de North Aurora, fondateur de la Fox Valley Folklore Society et moteur du festival, est décédé le 19 août. son enthousiasme intrépide et son sourire prêt.

Pour en savoir plus sur les programmes parrainés toute l’année par la Fox Valley Folklore Society, rendez-vous sur fvfs.org.