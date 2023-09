Le fournisseur ukrainien de drones AeroVironment s’envole de plus de 20 %, son meilleur jour depuis plus de deux ans

WASHINGTON — Fabricant de drones AéroVironment les actions ont augmenté de 20 % mercredi grâce à des résultats fiscaux du premier trimestre meilleurs que prévu.

Le gain de mercredi – le plus important d’AeroVironment depuis janvier 2021 – a fait grimper le titre de 34 % pour 2023. Les actions ont clôturé à 115,05 $ mercredi.

« L’avenir de la défense et de la guerre dépend vraiment des systèmes sans pilote et nous sommes à l’avant-garde de cela », a déclaré mercredi le PDG d’AeroVironment, Wahid Nawabi, lors de l’émission « Closing Bell Overtime » de CNBC.

L’entreprise dispose actuellement de huit systèmes différents pour soutenir la lutte de l’Ukraine, a ajouté Nawabi.

Le fabricant d’armes basé en Virginie a gagné 1 dollar par action sur un chiffre d’affaires de 152 millions de dollars. Les analystes interrogés par LSEG s’attendaient à un bénéfice de 26 cents par action sur un chiffre d’affaires de 129 millions de dollars.

Les résultats ont conduit l’analyste de Baird, Peter Arment, à améliorer le titre pour surperformer. Il a également relevé son objectif de cours de 95 $ par action à 128 $, ce qui implique une hausse de plus de 34 % par rapport à la clôture de mardi. L’adoption du drone Switchblade d’AeroVironment sera un facteur clé pour l’entreprise, a-t-il déclaré.

« Nous nous attendons à un flux continu de commandes pour Switchblade, en particulier pour les nouvelles variantes, à mesure que les forces d’opérations spéciales accumulent des niveaux de stocks initiaux avant que le programme n’entre dans un état de volume plus stable une fois qu’il s’agit d’un programme d’enregistrement. La date d’enregistrement du programme a été établie au cours de l’exercice 20. »

Dans les semaines qui ont suivi l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le Pentagone a annoncé sa décision d’équiper Kiev de 100 drones Switchblade d’AeroVironment.

Le déploiement de cette arme à usage unique, surnommée « drone kamikaze », dans les combats en Ukraine pourrait être l’une des utilisations les plus importantes de cette arme au combat. On ne sait pas exactement à quelle fréquence l’armée américaine a utilisé le drone Switchblade sur le théâtre des opérations.

AeroVironment fabrique les Switchblade 300 et 600 ; tous deux sont équipés de caméras, de systèmes de navigation et d’explosifs guidés. Les armes peuvent être programmées pour frapper automatiquement des cibles situées à des kilomètres ou peuvent rester au-dessus d’une cible jusqu’à ce qu’un opérateur les engage pour attaquer.

La variante 300 est conçue pour frapper de petites cibles, pèse un peu plus de 5 livres et a une portée de 10 milles. La version 600 de l’arme est conçue pour détruire les chars et autres véhicules blindés. Il pèse un peu plus de 120 livres et a une autonomie de plus de 40 miles.

Le système est considéré comme moins cher que la combinaison du tir d’un missile Lockheed Martin Hellfire à partir du drone MQ-9 Reaper de General Atomics. Chaque Switchblade 300 à usage unique est estimé à 6 000 $, selon un rapport de NBC News.

Les États-Unis ont débloqué un trésor de guerre d’une valeur de plus de 43,2 milliards de dollars pour l’Ukraine en un an et demi après son invasion par Moscou.