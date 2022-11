Le fournisseur indien de soins de santé personnalisés Even obtient un financement de 15 millions de dollars

Le fournisseur de soins de santé personnalisés Even a reçu 15 millions de dollars de plus en financement des nouveaux investisseurs Alpha Wave et Aspada (Lightrock), portant son financement total levé depuis juillet à 20 millions de dollars.

CE QU’IL FAIT

Créée en 2020, la startup basée à Bengaluru propose un service d’abonnement mensuel qui comprend l’accès à une équipe de soins personnels 24h/24 et 7j/7 composée de médecins, de spécialistes et de gestionnaires de soins. Son équipe clinique expérimentée tient compte du profil de santé et du mode de vie uniques d’un patient pour développer un programme de soins gérés personnalisé qui cible et gère les risques tôt avant qu’ils ne deviennent des maladies graves et nécessitent des hospitalisations.

Disponible sur les plateformes Web et iOS, Even propose également des consultations en ligne et donne accès à des tests prescrits gratuits dans tout le pays.

À QUOI ÇA SERT

Ses nouveaux fonds seront utilisés pour «renforcer» son équipe clinique de médecins afin qu’ils puissent étendre leur prestation de soins préventifs pour les comorbidités croissantes telles que le diabète, le SOPK et l’obésité.

Ces comorbidités, a déclaré la co-fondatrice d’Even Matilde Giglio, sont “souvent incontrôlées” en raison de la réticence des patients à consulter un médecin et à ne pas se soumettre à des contrôles de santé à moins que des symptômes ne surviennent. Ceci est attesté par environ « 50 % des [Even] utilisateurs [who only] découvert pour la première fois qu’ils souffraient de diabète lors de notre bilan de santé à l’embarquement », a-t-il ajouté.

Grâce à leurs programmes de soins primaires, les coûts d’OPD et d’IPD peuvent être réduits tandis que les assureurs peuvent désormais être plus disposés à couvrir une cohorte de patients dont la santé est “gérée de manière significative”.

APERÇU DU MARCHÉ

Des startups de technologie de la santé similaires en Inde qui proposent des programmes de soins personnalisés sur la base d’un abonnement ou d’une adhésion ont également attiré des investissements au début de cette année, tels que Zyla et MediBuddy.

Une autre startup indienne qui gère un modèle hybride de prestation de soins vient également de clôturer un cycle de financement la semaine dernière. CureBay gère un réseau de e-cliniques en Inde qui offre une gamme de services de santé tels que la téléconsultation et la livraison de médicaments.

ENREGISTREMENT

Selon Even, ils créent un “plan directeur pour les soins de santé” en Inde où les prestataires de soins de santé peuvent “obtenir les meilleurs résultats au moindre coût sans jamais compromettre la qualité des soins”.

“Pour nous, Even consiste à donner aux membres l’accès à des soins de santé complets et à instaurer la confiance comme un médecin de famille. Des soins préventifs au diagnostic en passant par l’hospitalisation, nos membres seront assurés de notre soutien tout au long de leur parcours de soins. Nous continuons à rester engagés à faire les soins gérés une réalité en Inde et le soutien de nos investisseurs nous aidera à améliorer notre portée dans le pays », a déclaré Giglio.

“Even est un modèle révolutionnaire qui intègre la prestation de soins et le financement, garantissant que les membres prennent les meilleures décisions de santé pour eux-mêmes avec le soutien de médecins de haute qualité incités à fournir des résultats pour les patients”, a également commenté Tejasvi Ravi, responsable des soins de santé chez Lightrock India.