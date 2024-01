Le fournisseur d’un système informatique défectueux présente ses excuses aux centaines de personnes touchées par le scandale de la poste britannique

LONDRES (AP) — Fujitsu, la société dont le système comptable informatique défectueux a entraîné la condamnation injustifiée de centaines de directeurs de succursales de la Poste à travers le Royaume-Uni, a présenté mardi ses excuses aux victimes pour son rôle dans l’affaire. les plus grandes erreurs judiciaires du pays et a déclaré qu’il savait depuis longtemps que le logiciel contenait des bugs.

Paul Patterson, directeur européen de la société japonaise Fujitsu Ltd., a déclaré à un comité de législateurs que la société fournirait des fonds pour indemniser les directeurs de succursales, dont certains ont été emprisonnés pour vol ou fraude en raison des défaillances du logiciel de comptabilité introduit pour la première fois en 1999.

“Je pense qu’il y a une obligation morale pour l’entreprise de contribuer”, a déclaré Patterson, en poste depuis 2019. “Aux sous-maîtres de poste et à leurs familles, Fujitsu souhaite s’excuser pour notre part dans cette effroyable erreur judiciaire. .»

Patterson a déclaré qu’il avait parlé avec ses patrons au Japon et que Fujitsu savait « dès le début » que le système, connu sous le nom d’Horizon, comportait « des bugs et des erreurs » et que, malgré cela, il avait aidé la Poste dans ses poursuites contre directeurs de succursales après que des pertes inexpliquées ont été constatées dans leurs comptes.

“Nous en sommes vraiment désolés”, a-t-il déclaré.

Bien que l’aveu de Patterson ait été bien accueilli par les législateurs, lui et le directeur général de la Poste, Nick Read, qui occupe également son poste depuis 2019, ont été critiqués pour ne pas avoir été plus précis sur la chronologie du scandale.

Read a déclaré que la Poste avait radicalement changé au cours des dernières années et avait réservé environ un milliard de livres (1,3 milliard de dollars) pour les compensations. Il a également confirmé qu’elle ne poursuivrait pas de poursuites supplémentaires et qu’elle cherchait activement à remplacer le système Horizon, très modifié, dans ses succursales.

Une enquête officielle sur le scandale devrait permettre de faire la lumière sur le scandale et d’en déterminer les responsabilités. De plus, le Parlement Comité des affaires et du commerce cherche à déterminer comment accélérer l’indemnisation des victimes.

Après que la Poste a introduit le système informatique Horizon il y a 25 ans pour automatiser la comptabilité des ventes, les responsables locaux ont commencé à découvrir des pertes inexpliquées que les patrons disaient qu’ils étaient responsables de couvrir.

La Poste a soutenu qu’Horizon était fiable et a accusé les directeurs de succursale de malhonnêteté. Entre 2000 et 2014, plus de 900 employés des postes ont été condamnés à tort pour vol, fraude et fausse comptabilité, certains étant emprisonnés et d’autres contraints à la faillite.

Le nombre de victimes n’est pas entièrement connu, et il est apparu mardi que des centaines d’autres pourraient avoir été financièrement affectées par le système informatique défectueux.

Un groupe de postiers a intenté une action en justice contre la Poste en 2016. Trois ans plus tard, la Haute Cour de Londres a statué qu’Horizon contenait un certain nombre de « bugs, erreurs et défauts » et que la Poste « savait qu’il y avait de sérieux problèmes concernant la fiabilité » du système.

La semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’un projet de loi visant à annuler les condamnations, espérons-le cette année, serait bientôt présenté aux législateurs.

Le projet de loi fait suite à un docudrame télévisé diffusé au début du mois et qui a suscité l’indignation du public.

L’émission ITV, “M. Bates contre la Poste », raconte l’histoire de l’ancien directeur de succursale Alan Bates, interprété par Toby Jones, qui a passé environ deux décennies après avoir quitté son emploi à tenter de dénoncer le scandale et d’exonérer ses pairs.

Bates lui-même a déclaré à l’enquête que l’indemnisation, qu’il a qualifiée de « réparation financière », était « enlisée » et que le rythme de traitement des demandes était « de la folie ».

«Cela dure depuis trop longtemps», a-t-il déclaré. « Les gens souffrent ; ils sont en train de mourir.

L’ancienne directrice de succursale, Jo Hamilton, condamnée à tort et l’une des protagonistes de la série télévisée, a déclaré qu’elle avait été “excitée” par la Poste en pensant que c’était de sa propre faute et que la procédure d’indemnisation était “presque comme si vous étiez rejugé”. .»

L’avocat Neil Hudgell a déclaré que le scandale aurait pu toucher « des dizaines de milliers » de personnes si les familles des victimes avaient été prises en compte. Il a noté que certaines épouses avaient fait des fausses couches à cause du stress de la situation et que les enfants souffraient de troubles du comportement qui les obligeaient à quitter l’école plus tôt que prévu.

« Il existe une autre catégorie de personnes qui ne peuvent pas être indemnisées », a-t-il déclaré. « Le scandale se chiffre donc en milliers, mais il pourrait se chiffrer en dizaines de milliers. »