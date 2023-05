Le fournisseur d’iPhone Foxconn se penche sur l’avenir des véhicules électriques

Foxconn, l’un des principaux fournisseurs d’Apple pour l’iPhone, pousse plus loin dans les véhicules électriques à mesure que l’intérêt des consommateurs augmente.

Les ventes de véhicules électriques devraient augmenter de 35 % en 2023, et des normes d’émissions plus strictes aux États-Unis devraient entraîner une multiplication par près de dix des ventes de véhicules électriques d’ici 2032.

Foxconn a terminé le mois dernier les cinq premiers « pilotes en option » tracteurs intelligents électriques dans le cadre de son partenariat avec Monarch dans l’Ohio. Dans ses résultats du premier trimestre annoncés jeudi, Foxconn a déclaré que la production des tracteurs agricoles autonomes avait « commencé en douceur » et qu’elle était se prépare à produire d’autres modèles de véhicules en 2024.

Foxconn a ajouté davantage sur ses espoirs en matière de véhicules électriques : « L’objectif est de trouver le prochain constructeur automobile leader potentiel, d’utiliser des processus plus innovants et efficaces pour construire des véhicules et de fournir aux clients le modèle de production le plus compétitif pour accélérer la tendance à l’électromobilité ».

Les objectifs EV de Foxconn ne sont pas sortis de nulle part. Le fabricant de technologie avait annoncé en octobre 2020 qu’il cherchait à diversifier ses activités et à entrer sur le marché des véhicules électriques. Elle a dévoilé la marque Foxtron EV et trois véhicules électriques en octobre 2021 : le SUV électrique modèle C, la berline de luxe modèle E et le bus électrique modèle T.

Foxconn a ensuite acheté une ancienne usine de fabrication de GM à la fin de 2021 pour aider à produire la camionnette électrique Endurance et a formé un partenariat à la mi-2022 pour construire le SUV électrique Project Pear de Fisker et a ajouté la camionnette électrique Model V à son portefeuille potentiel.

Foxconn a également annoncé en janvier un partenariat avec Nvidia pour utiliser les processeurs Nvidia Drive Orin dans ses véhicules électriques, ainsi que la suite de capteurs AI Drive Hyperion de Nvidia.

Le passage d’être principalement un fournisseur d’iPhone à la production de véhicules électriques survient alors que Foxconn a annoncé jeudi un bénéfice net en chute libre de 12,8 milliards de dollars T (415,9 millions de dollars), en baisse de 56% par rapport aux 29 milliards de dollars T (942 millions de dollars) rapportés pour le même trimestre l’an dernier.

Foxconn a rejeté la faute sur une dépréciation de 17,3 milliards de dollars (565 millions de dollars) de sa participation de 34% dans la société japonaise d’électronique Sharp. Sharp a rapporté jeudi un Perte de 1,9 milliard de dollars pour l’année entière en raison de la dépréciation de la valeur de son activité de panneaux d’affichage et d’autres actifs, selon Reuter.

