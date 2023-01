Le fournisseur de télésanté carafem lance un processus d’« évaluation immédiate » pour les pilules abortives

Société de soins de reproduction carafem a lancé un nouveau processus qui vise à fournir un accès plus rapide aux pilules abortives.

Les patients vivant dans l’Illinois, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Maryland peuvent être évalués pour les médicaments sans appel téléphonique ou vidéo obligatoire. Après avoir rempli un formulaire sur le site Web de carafem, le personnel médical examine les antécédents du patient et partage des informations sur le processus et les options de soins utilisant les pilules.

La société a déclaré qu’un professionnel de la santé approuverait ensuite la prescription et que les pilules seraient envoyées par la poste. Les patients pourront également utiliser Cara, l’assistante virtuelle de l’entreprise, qui peut suivre les expéditions, fournir plus d’informations sur les pilules et répondre aux questions.

“L’avortement devrait être disponible pour tous ceux qui le souhaitent quand ils en ont besoin, et l’évaluation immédiate de carafem pour les pilules abortives est un moyen de rendre cela un peu plus facile”, a déclaré Melissa Grant, directrice des opérations et cofondatrice de carafem, dans un communiqué. “Nos professionnels de la santé s’efforcent de rendre les services d’avortement plus pratiques, personnalisés et privés sans compromettre la qualité des soins.”

LA GRANDE TENDANCE

Intérêt pour l’avortement médicamenteux, un régime à deux pilules utilisé pour mettre fin à une grossesse jusqu’à 10 semaines de gestation, a grandi à la suite de la décision Dobbs de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade. Une analyse publiée en novembre a révélé que les demandes en ligne d’Aid Access pour les médicaments avaient augmenté après la fuite d’un projet et après l’annonce officielle de la décision.

L’utilisation de médicaments pour les avortements a également augmenté régulièrement depuis que la FDA a approuvé l’utilisation de la mifépristone en 2000. Selon l’Institut Guttmacherles avortements médicamenteux représentaient plus de la moitié de tous les avortements en établissement en 2020, contre 39 % en 2017.

Plus tôt ce mois-ci, la FDA a annoncé qu’elle autoriser les pharmacies de détail offrir des pilules abortives pour la première fois aux États-Unis Auparavant, elles n’étaient disponibles que dans certaines pharmacies de vente par correspondance ou auprès de médecins ou de cliniques agréés.

Les groupes anti-avortement sont ciblant de plus en plus les pilules alors que de plus en plus d’États limitent les avortements après Roe. En novembre, les opposants à l’avortement a déposé une plainte devant un tribunal fédéral du Texas, faisant valoir que la FDA n’avait pas le pouvoir d’approuver la mifépristone.

L’agence a répondu au costume dans un dossier cette semaine, affirmant que l’intérêt public serait lésé par “le retrait effectif du marché d’un médicament sûr et efficace qui est légalement sur le marché depuis 22 ans”.