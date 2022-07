Le fournisseur de soins primaires directs Everside Health gagne 164 millions de dollars

Le fournisseur de soins primaires directs Everside Health a récolté 164 millions de dollars en financement de capital de croissance.

Le cycle a été mené par New Enterprise Associates (NEA) avec la participation d’Oak HC/FT et Alta Partners, ainsi que neuf nouveaux investisseurs dont Endeavour Catalyst.

CE QU’IL FAIT

Everside travaille avec les employeurs et les syndicats pour offrir des soins de santé directement à leurs travailleurs sans intermédiaire d’assurance. Il comprend des centres de santé et des soins virtuels, et offre des soins primaires, la gestion des maladies chroniques, des services de santé mentale, des soins d’urgence, la santé au travail et la coordination des soins.

La société a déclaré qu’elle utiliserait l’afflux de capitaux pour sa croissance, pour soutenir les fusions et acquisitions potentielles et pour améliorer l’infrastructure technologique et les fonctionnalités de la société. Il prévoit également d’ajouter de nouveaux services et options de soins spécialisés.

“L’accès limité à des soins primaires de qualité aux États-Unis a aggravé les maladies chroniques, exacerbé les problèmes de santé mentale et augmenté les coûts des soins de santé”, a déclaré le PDG d’Everside Health, Chris Miller, dans un communiqué.

“L’investissement continu de NEA, Oak HC / FT et Alta Partners – et la participation de nos nouveaux investisseurs – est une forte approbation de notre travail pour fournir des soins de santé de haute qualité, abordables et accessibles. Cela nous permettra d’intégrer des professionnels de la santé mentale supplémentaires dans nos centres de santé ainsi que faire progresser nos capacités technologiques pour améliorer les résultats cliniques. Nous sommes reconnaissants pour le financement et le partenariat de ces investisseurs estimés et ravis de voir la conviction continue dans notre approche intégrée et fondée sur la valeur pour diriger les soins primaires.

APERÇU DU MARCHÉ

À l’envers, anciennement Paladina Santéa été vendu à NEA par la société de dialyse DaVita pour 100 millions de dollars en 2018. NEA a également mené une 165 millions de dollars levés pour l’entreprise cette année-là.

La société de soins primaires directs a fait plusieurs acquisitions. En 2019, il acheté Activate Healthcare, qui offrait des services aux employeurs et aux syndicats pour les soins préventifs et primaires. Il en a ramassé un autre fournisseur direct, Healthstat, en 2020et a annoncé un accord pour acquérir R-Health il y a un an.

Everside a annoncé prévoit de devenir public en 2021mais la semaine dernière a écrit une lettre à la Securities and Exchange Commission abandonnant ses plans “en raison des conditions du marché”.

Parmi les autres acteurs de l’espace des soins de santé directs, citons Nomi Health, qui a récemment acquis des sociétés sœurs Santé pour tous et Chirurgie Sanoet Hint Health, qui a annoncé une augmentation de 45 millions de dollars en juin.

Il existe également un certain nombre d’entreprises axées sur la technologie qui espèrent bouleverser premiers soins. Un accord majeur qui se profile dans l’espace est l’acquisition prévue par Amazon de One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars.