Le fournisseur de soins hybrides Carbon Health annonce d’autres licenciements

Fournisseur virtuel de soins primaires et d’urgence Carbon Health a annoncé une nouvelle série de licenciements, notant que l’entreprise licencie plus de 200 personnes.

Le PDG de la société, Eren Bali, a annoncé les licenciements via Twitter, affirmant que Carbon Health se concentrera sur ses principaux services de soins primaires et de soins d’urgence, “déroulant” ses programmes de santé publique, de surveillance à distance des patients, de matériel et de soins chroniques.

“Il y a des personnes incroyablement talentueuses qui ont un impact sur tous les rôles. Chaque entreprise serait chanceuse de les avoir. Faites-nous savoir si vous avez des postes critiques à pourvoir. Nous serions ravis de vous aider”, a déclaré Bali dans son publication sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes toujours optimistes quant à l’avenir. Les conditions actuelles du marché nous obligent à être plus diligents, concentrés et patients. Nous sommes tristes de voir nos collègues partir, mais je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons accompli ensemble.”

Carbon Health n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Il s’agit de la deuxième série de licenciements pour l’entreprise au cours de la dernière année. En juin, Carbon Health a licencié 250 employés, soit environ 8% de sa main-d’œuvre mondiale, notant que l’entreprise devait fermer certaines des entreprises spécifiques au COVID-19 qui ont généré des revenus importants pendant la pandémie.

En regardant en arrière Environnement de financement de 2022 pour MobiHealthActualités‘, Myoung Cha, directeur de la stratégie de Carbon Health et président des soins à domicile, a déclaré: “Cela a été brutal pour les startups de santé numérique de stade intermédiaire à avancé et nous en avons vu beaucoup avec des restructurations, des licenciements et même des faillites et des fermetures. Il reste encore beaucoup à faire en 2023, car il est peu probable que l’environnement de financement s’améliore sensiblement l’année prochaine.

Pourtant, en septembre, le fournisseur de soins hybrides a annoncé un partenariat avec Blue Cross Blue Shield du Massachusetts, dans lequel l’assureur maladie offrirait à ses membres une nouvelle option de soins primaires virtuels via Carbon Health ou Firefly Health. Le nouveau modèle de soins primaires a été lancé au début de ce mois.

Carbon Health a levé un énorme 350 millions de dollars en 2021. La société a ensuite acquis la société de surveillance à distance des patients Alertive Healthcare, une chaîne de cliniques de soins d’urgence du New Jersey, deux cliniques chaînes en Arizona et en Californie et un groupe de cliniques en Californie du Sud. La société a également acquis la plateforme intégrée de soins du diabète Steady Health.

Selon AxiosCha de Carbon Health a déclaré lors d’un événement le mois dernier que la société était en pourparlers pour autoriser son logiciel EHR à d’autres cabinets.