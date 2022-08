Le fournisseur de sang du Midwest dit qu’il a besoin de 1 100 dons en une semaine pour répondre à la demande – Shaw Local

DeKALB – Versiti Blood Center of Illinois, le plus grand du Midwest, dit qu’il doit collecter 1 100 dons au cours de la semaine prochaine afin de répondre aux besoins des hôpitaux et des patients.

Amy Smith, vice-présidente régionale pour Versiti Blood Center de l’Illinois et directeur des opérations des services aux donneurs, a déclaré que si le quota de dons de sang n’était pas atteint, l’organisation serait obligée de travailler avec Versiti Blood Center dans d’autres États, malgré le désir de l’entreprise d’utiliser les dons de sang des communautés de la région.

“Nous voulons que les communautés soient égoïstes pour ce que nous faisons, et sinon nous devrons compenser et essayer de collecter dans nos autres États et voir si ces communautés peuvent aider non seulement à approvisionner l’État dans lequel elles se trouvent, mais alors aidez également l’Illinois », a déclaré Smith.

Le Dr Kevin Ha, directeur médical associé du Versiti Blood Center de l’Illinois, a déclaré que si les 1 100 dons n’étaient pas remplis, le centre serait obligé d’examiner de près les produits sanguins qu’il a sur ses étagères et les demandes des hôpitaux de la région.

“À un certain moment, vous savez, si nous n’avons rien sur nos étagères à leur donner, nous ne serions pas en mesure de fournir des produits sanguins à cet hôpital qui pourrait avoir un patient qui en a besoin”, a déclaré Ha. “Donc, si cela n’arrive pas à ce point, c’est la grande peur qui pourrait survenir, quand nous aurons une grosse pénurie de sang.”

Smith a déclaré que le centre de Versiti dans l’Illinois fournit du sang à plus de 65% des hôpitaux de la région de Chicagoland. Elle a déclaré que l’entreprise avait eu des difficultés à maintenir le nombre nécessaire de dons de sang alors que l’emprise de la pandémie sur la société avait diminué, incitant davantage de personnes à reprendre le voyage.

“Donc, ils sont dehors avec leurs familles, partant en vacances qu’ils n’ont pas faites au cours des deux dernières années, alors le don de sang [is] tout simplement pas au sommet de leur esprit », a déclaré Smith.

Smith a déclaré que les gens avaient du temps libre au cours des deux premières années de la pandémie, ce qui a permis aux gens de venir donner du sang, mais cela a changé au cours des 12 derniers mois.

“Nos vies ont été, vous savez, les plus faciles que j’ai eues depuis 25 ans que je suis ici pour recruter des donneurs de sang”, a déclaré Smith. “Nous sommes de retour à la difficulté maintenant.”

Pour inciter les gens à donner du sang, Smith a déclaré que le centre organisait une tombola pour gagner un véhicule de sport motorisé Yamaha pour tous les donneurs qui donnent du sang entre le 10 août et la fin du mois. Versiti, qui a un centre de dons au 2428 Sycamore Road à DeKalbaura cinq gagnants pour le tirage au sort, un dans chaque État où l’organisation a un centre.

Smith a déclaré que les réserves de sang ne sont pas à des niveaux aussi critiques qu’elles l’étaient au début de l’année, mais cela signifie que le moment est venu d’agir.

“Ne jamais vouloir être dans une situation où nous aurions à dire aux hôpitaux que nous aurions à nous soucier de réduire les chirurgies électives”, a déclaré Smith. « Nous sommes fiers du fait que nous pouvons nous assurer que nous avons du sang pour ces patients chaque fois qu’ils en ont besoin.