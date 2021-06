Le fournisseur de diffusion de réseau de contenu Akamai affirme que la panne mondiale frappe les banques et les compagnies aériennes « n’est pas causée par une mise à jour du système ou une cyberattaque »

Les services cloud gérés par Akamai sont tombés en panne jeudi matin, affectant des clients tels que des compagnies aériennes américaines telles que United et Southwest, ainsi que la plus grande société financière australienne Commonwealth Bank et le site Web de la Bourse de Hong Kong.

Le fournisseur a par la suite confirmé que le problème avait touché environ 500 clients utilisant la version 3.0 de son service « Prolexic » Routed, qui, selon lui, a été restauré environ 4 heures et 30 minutes après la panne initiale.

Le service, l’un des nombreux proposés par Akamai, offre une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

« Une valeur de la table de routage utilisée par ce service particulier a été dépassée par inadvertance. L’effet a été une interruption de service imprévue », a déclaré la société dans un communiqué.

Akamai s’est excusé auprès de ses clients concernés et a déclaré qu’il avait « pris des mesures pour éviter que ce problème ne se reproduise ».

La société n’a pas fourni plus de détails sur l’incident concernant la table de routage, qui est une table de données utilisée par un service pour recevoir et transférer des informations entre les réseaux.

Les tables de routage peuvent être surchargées et manipulées avec des données incorrectes afin de perturber un réseau.

L’incident d’Akamai est la deuxième panne mondiale au cours des deux dernières semaines après qu’un problème a frappé la société de services de cloud computing Fastly le 8 juin, mettant temporairement hors ligne des dizaines de médias et d’entreprises, dont Amazon.

Cependant, contrairement au problème d’Akamai, Fastly a déclaré que son problème était dû à un « bug logiciel non découvert », qui a été déclenché par un nouveau déploiement de logiciel le mois précédent.

