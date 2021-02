Le fournisseur de charnières pliables de Samsung est prêt à commencer à fabriquer des charnières Z Fold 3 et Z Flip 2

S-Connect fabrique des charnières pour les téléphones pliables de Samsung depuis l’année dernière et commencera bientôt à fabriquer les charnières pour les téléphones Galaxy Z de prochaine génération. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait reçu le feu vert de Samsung.

Il commencera à produire en série les charnières des Galaxy Z Flip2 et Z Fold3 au deuxième trimestre de cette année. La production des téléphones eux-mêmes devrait commencer peu de temps après. Cela s’aligne avec IceUnivere’s rapportent que les téléphones Z de nouvelle génération arriveront en juillet.



Chronologie du développement et de la production des Galaxy Z Fold 3 et Flip 3

S-Connect s’attend à ce que le marché du pliable atteigne 5,5 millions d’unités cette année et que les pliables représenteront une fraction de plus en plus importante des téléphones vendus. Ce sera formidable pour l’entreprise, qui prévoit qu’en 2023 les charnières représenteront 50% de ses ventes (contre 17% seulement cette année).

Dans le même ordre d’idées, S-Connect commencera à fabriquer des composants pour les ardoises Galaxy Tab S8 et S8 + à peu près au même moment, de sorte que de nouvelles tablettes haut de gamme sont également en route.







Charnière Galaxy Fold fabriquée par S-Connect • Pièces du mécanisme de charnière du Z Flip

À propos, la société fabrique des pièces métalliques pour une variété de produits Samsung – des étuis pour les montres Galaxy à la bosse d’appareil photo de la série S21.

Source (en coréen) | Via