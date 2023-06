Le fournisseur de Boeing, Spirit AeroSystems, arrête la production de l’usine de Wichita

Des fuselages d’avions à destination de l’usine de production du 737 Max de Boeing attendent d’être expédiés sur les embranchements ferroviaires de leur principal fournisseur, Spirit AeroSystems Holdings Inc, à Wichita, Kansas, États-Unis, le 17 décembre 2019.

Boeing fournisseur Spirit AeroSystems a interrompu jeudi le travail dans une usine de Wichita, au Kansas, après que les travailleurs ont voté contre un nouvel accord de travail et pour une grève. Spirit fabrique des fuselages pour le 737 Max de Boeing et des pylônes pour Airbus A220 à l’usine.

« À la lumière de la décision de faire grève des employés de Spirit AeroSystems représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale aujourd’hui, Spirit suspendra la production de l’usine avant l’expiration du contrat », a déclaré Spirit.

L’arrêt de la production a commencé avec le premier quart de travail jeudi, deux jours avant l’expiration du contrat couvrant environ 6 000 travailleurs. La grève devrait commencer juste après minuit samedi, a indiqué le syndicat.

« Les membres dévoués et assidus de l’IAM chez Spirit AeroSystems ont travaillé sans faute pendant les périodes tumultueuses, y compris une pandémie qui a vu tout s’arrêter », a déclaré le syndicat dans un communiqué. « La plupart de nos membres ont conclu que l’offre de l’entreprise est inacceptable. IAM District 70 et Local 839 se regrouperont et commenceront à planifier les étapes suivantes pour ramener l’entreprise à la table. »

Les actions de Spirit ont baissé de près de 12 % en début de séance, tandis que celles de Boeing ont baissé d’environ 3 %.

« Nous continuons de surveiller la situation et de soutenir notre précieux fournisseur », a déclaré Boeing dans un communiqué.