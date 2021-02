Le fournisseur d’Apple commencerait à fabriquer des panneaux mini-LED pour iPad en mars

Les rumeurs selon lesquelles Apple passera sa gamme d’iPad à des panneaux mini-LED circulent depuis un certain temps maintenant – le lancement (selon la rumeur) était initialement prévu pour la fin de 2020, mais cela a été repoussé à cette année. Et cela peut enfin arriver.

DigiTimes rapporte qu’Ennostar commencera à produire en masse des panneaux mini-LED à la fin de ce trimestre (c’est-à-dire en mars). Cela correspond aux informations non officielles selon lesquelles les nouveaux iPad Pro (11 et 12,9 pouces) seront dévoilés en mars.

Les tablettes Pro seraient les premières à adopter la mini-LED, suivies par les MacBook (les prochains MacBook Pros 14 et 16 pouces, peut-être, mais ce n’est pas certain). La société serait également depuis longtemps intéressée par une autre technologie, la micro-LED, pour ses appareils portables (et peut-être un jour aussi pour les iPhones).

Quelle est la différence entre mini et micro? Un peu, en fait. Les panneaux mini-LED sont comme des écrans LCD avec plus de zones de gradation locales que les panneaux actuels – au lieu de quelques dizaines, ils en ont quelques centaines (voire des milliers). Cependant, ils nécessiteront toujours une couche de cristaux liquides. La micro-LED laisse tomber tout cela et a des pixels émissifs à la place, tout comme l’OLED. La principale différence est que les micro-LED n’utilisent pas de matériaux organiques, ce qui les rend plus brillantes et plus économes en énergie.

Source (paywall) | Via