Le fournisseur canadien de foyers de soins Revera va «se retirer» de la gestion des maisons de retraite

Revera, autrefois l’un des plus grands exploitants de foyers de soins de longue durée au Canada, met en place des plans de « transition » de la gestion des maisons de retraite à travers le pays.

L’entreprise a informé les employés la semaine dernière que trois entreprises canadiennes différentes prendront en charge la gestion de dizaines de maisons de retraite Revera.

« Revera a pris la décision de se concentrer principalement sur la gestion des biens immobiliers et ne gérera plus les opérations des résidences pour retraités au Canada », lit-on dans un avis envoyé le 2 août aux représentants syndicaux des travailleurs de Revera.

Au total, les informations distribuées aux syndicats suggèrent que plus de 80 résidences pour personnes âgées font partie du transfert proposé, dont plus de la moitié en Ontario. Les autres sont au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique

Les installations se trouvent à Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Vancouver, Victoria, Toronto, Ottawa et dans d’autres villes.

Les changements, qui devraient se produire au cours des prochains mois, sont « soumis aux approbations réglementaires habituelles, y compris les examens et approbations de diligence raisonnable standard des autorités sanitaires », a déclaré la société à CBC News.

« Revera se concentre sur la propriété de biens immobiliers pour personnes âgées et se retirera de la gestion opérationnelle des résidences pour retraités », indique le communiqué. Il a déclaré que Revera « conservera la propriété d’un certain nombre de propriétés de retraite ».

La société a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement dans la dotation en personnel sur les sites individuels.

Revera est une filiale en propriété exclusive de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, une société d’État fédérale.

Un porte-parole de l’Alberta Union of Provincial Employees, le syndicat qui représente les travailleurs de Revera dans plusieurs maisons de retraite à Calgary, Edmonton et Red Deer, a publié une déclaration mardi.

« Pendant que l’AUPE examine comment la sous-traitance de la gestion quotidienne de ces lieux de travail de soins de longue durée à service complet peut avoir un impact sur nos membres, nous continuerons de veiller à ce que nos travailleurs de la santé de première ligne disposent des ressources dont ils ont besoin de la part de l’employeur. pour soutenir les résidents en toute sécurité et être traités avec le respect qu’ils méritent », a déclaré le syndicat.

La société montréalaise Cogir, qui possède des centaines d’appartements, de condos locatifs et de résidences pour personnes âgées, s’apprête à prendre en charge la gestion de plus de 60 propriétés Revera. Revera a déjà une participation dans plusieurs propriétés de Cogir au Québec.

Optima Living devrait prendre en charge la gestion de certaines maisons de retraite de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, tandis que Levante Living gérera une douzaine de propriétés en Ontario.

Dans les maisons de retraite désormais prévues pour une nouvelle gestion, les services varient. Les personnes âgées paient pour louer des appartements, et certaines bénéficient de soutiens plus minimes axés sur la vie autonome.

Certains proposent également des résidences-services plus intensives ou des « soins de la mémoire » avec des services 24 heures sur 24 pour les personnes atteintes de démence.

« Préoccupations d’intérêt public »

Tamara Daly, professeure de politique et d’équité en matière de santé à l’Université York, a déclaré que l’accès aux soins financés par l’État pour les personnes âgées continue d’être un problème au Canada, laissant certains avec peu d’options mais payant pour des niveaux de soins plus élevés dans les maisons de retraite.

« Ils sont traités comme des locataires qui vivent dans des immeubles d’habitation qui reçoivent des soins, plutôt que comme des personnes présentant diverses vulnérabilités qui ont besoin d’un niveau élevé de soins et de soutien mais qui ne peuvent pas y accéder via notre système financé par l’État, « , a déclaré Daly.

« Malgré les leçons de la pandémie, les soins aux personnes âgées restent une entreprise largement à but lucratif au Canada, que ce soit dans le secteur des maisons de retraite ou des foyers de soins. »

Ce panneau a été affiché sur la clôture à l’extérieur du centre de soins continus McKenzie Towne, dans le sud-est de Calgary, lorsqu’une épidémie de COVID-19 a balayé l’établissement au printemps 2020. (Jennifer Wiebe)

Des milliers de personnes vulnérables en soins de longue durée sont décédées après des éclosions de COVID dans des établissements canadiens, y compris des foyers de soins précédemment exploités par Revera.

À Calgary, le McKenzie Towne Continuing Care Centre a connu l’une des premières éclosions importantes de COVID en Alberta lorsque la pandémie a frappé en 2020, se terminant par 111 cas et 20 décès. L’installation était alors gérée par Revera, mais est maintenant exploitée par la société AgeCare.

Des personnes dont des membres de la famille sont décédés du COVID dans les anciens foyers de soins de longue durée de Revera ont déposé des propositions de recours collectifs en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

Le changement de maison de retraite intervient après que Revera a annoncé un accord en 2022 avec un autre grand fournisseur de soins de longue durée à but lucratif, Extendicare, qui a vu Extendicare reprendre les opérations de 56 des maisons de soins de longue durée de Revera en Ontario et au Manitoba.

Le 1er août, Extendicare annoncé que ces transactions sont terminées. La société gère maintenant 31 foyers de soins de longue durée appartenant à Revera, et elle a également acquis la participation de 15 % de Revera dans un portefeuille de 25 autres foyers de soins de longue durée.

Les transactions ont vu plus de 6 000 lits de soins de longue durée financés par l’État changer de mains.

Kevin Skerrett, professeur de recherche adjoint à l’Institut d’économie politique de l’Université Carleton, a déclaré que les changements à Revera soulèvent des questions sur l’avenir des employés et des personnes qui vivent dans les maisons.

« Je pense qu’il y a de très sérieuses préoccupations d’intérêt public qui n’ont pas encore été prises en compte en ce qui concerne la liberté de ces acteurs privés de décider ce qu’ils veulent faire de ces installations », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’en tant que Canadiens, nous voulons également nous préoccuper de … qu’est-ce que cela signifie réellement pour les services qui sont fournis à l’intérieur? »