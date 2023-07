Le fournisseur Apple Foxconn se retire d’un projet de puces indien de 19,5 milliards de dollars

Mener Pomme fournisseur et centrale mondiale de fabrication Foxcon s’est retiré d’un projet de coentreprise de 19,5 milliards de dollars avec un conglomérat indien qui aurait amené la fabrication de semi-conducteurs et d’écrans dans l’État indien du Gujarat.

« Foxconn a décidé de ne pas aller de l’avant avec la joint-venture avec Vedanta », a déclaré la société taïwanaise. Reuter dans un rapport. Cette décision porte un coup dur aux ambitions du Premier ministre indien Narendra Modi de transformer le pays en une puissance manufacturière mondiale de haute technologie.

Les entreprises américaines, dont Apple, ont poussé leurs fournisseurs à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement au-delà de la Chine continentale, alors que les tensions géopolitiques et économiques montaient. Foxconn a ouvert la voie sur plusieurs sites d’usines à travers l’Inde, bien que la coentreprise de 20 milliards de dollars avec Vedanta aurait été l’une des plus importantes.

La rupture survient alors que les dirigeants et dirigeants d’entreprise américains et chinois empruntent une voie difficile et souvent dangereuse, les deux faisant l’impasse entre la reconnaissance de leur co-dépendance et la réprimande sévère de leurs homologues.

Le gouvernement américain et les grandes entreprises technologiques ont commencé à identifier ouvertement les avancées technologiques chinoises et la domination de la fabrication comme une menace majeure pour la sécurité nationale. Certaines entreprises américaines, longtemps victimes de l’espionnage industriel autorisé par l’État chinois, réévaluent les opérations chinoises dans le cadre d’efforts dits de « réduction des risques ».

Foxconn continue de construire d’autres usines à travers l’Inde, dont une à Telangana et une à Bengaluru.