Le fournisseur Apple Foxconn se concentrera sur les technologies spécialisées et non sur les puces de pointe

Pomme Fournisseur iPhone Foxconn officiellement connu sous le nom de Hon Hai, a déclaré que sa stratégie en matière de semi-conducteurs consiste à se concentrer sur la production de « puces spécialisées » et non sur la concurrence dans le domaine des puces de pointe.

« Nous ne poursuivons pas [after] la technologie la plus avancée. Hon Hai ne rivalisera pas avec des acteurs de pointe comme le 4 ou le 3 nanomètres. Nous nous concentrons davantage sur les technologies spécialisées », a déclaré mardi Chiang Shang-Yi, directeur de la stratégie pour les semi-conducteurs chez Hon Hai Technology Group, à Emily Tan de CNBC.

Les puces spécialisées sont connues sous le nom de semi-conducteurs et se trouvent dans des secteurs tels que l’automobile et l’Internet des objets. Les puces destinées à l’automobile sont généralement fabriquées à l’aide d’une technologie mature : des puces de 28 nanomètres ou plus.

Le « nanomètre » dans les puces fait référence à la taille des transistors individuels sur une puce. Plus la taille du transistor est petite, plus il est puissant et efficace, mais il devient également plus difficile à développer.

Les goûts de Taiwan TSMC et le sud-coréen Samsung s’efforcent de produire des puces très avancées de 2 et 3 nanomètres. Samsung a déjà annoncé qu’il produirait en masse des puces de 2 nanomètres d’ici 2025, après que la société a commencé à produire des puces de 3 nanomètres en juin de l’année dernière.

« Si nous essayons de chasser les 3 nanomètres ou les 2 nanomètres, nous arriverons bien trop tard. La façon dont nous travaillons sur ce sujet [is to] essayez simplement de gérer la chaîne d’approvisionnement. Et nous appelons cela une technologie spécialisée – ce n’est pas tard du tout », a déclaré Chiang.