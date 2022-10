Le fournisseur Apple Foxconn enregistre des ventes record en septembre sur la demande d’iPhone 14

Les analystes ont débattu de la demande pour les modèles d’iPhone 14 d’Apple dans un contexte d’inflation galopante, de hausse des taux d’intérêt et de craintes d’une récession mondiale.

Foxconn, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, a averti mardi qu’il était “prudemment positif” sur les perspectives du quatrième trimestre après des ventes record en septembre.

Les commentaires de la société taïwanaise alimentent davantage le débat sur la demande d’iPhone dans les mois à venir, compte tenu de son rôle démesuré dans l’assemblage de l’appareil phare d’Apple.

Foxconn a déclaré que les revenus de septembre s’élevaient à 822,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais (25,9 milliards de dollars), en hausse de 40,4% sur un an et de 83,2% de plus qu’en août, un record de ventes mensuelles pour la société.

Cette croissance massive des revenus a été tirée par un “lancement de nouveaux produits et une production de masse fluide” ainsi que par la solide performance de sa division de produits électroniques grand public intelligents, qui comprend son activité clé de smartphones. Foxconn ne nomme pas ses clients, y compris Apple, dans ses communiqués sur les résultats.

Neil Shah, partenaire de Counterpoint Research, a déclaré que les revenus record de Foxconn étaient dus à une “demande fulgurante” pour les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max plus chers, qui ont été lancés le mois dernier.

Alors que Foxconn a maintenu ses perspectives pour l’année entière, la société a déclaré mardi qu’elle était “prudemment positive” sur les perspectives pour le quatrième trimestre.

“La dynamique de l’inflation, la pandémie et la chaîne d’approvisionnement doivent encore être étroitement surveillées”, a déclaré Foxconn.