Le fournisseur Apple Foxconn devrait faire tourner l’usine d’iPhone à pleine capacité début janvier

Le principal fabricant d’iPhone d’Apple, Foxconn, devrait reprendre la production de smartphones à pleine capacité début janvier, selon un rapport qui cite une personne anonyme connaissant les plans.

Apple a vu la production d’iPhone diminuer considérablement en raison des épidémies de COVID-19 parmi le personnel et agitation massive des travailleurs au sujet des salaires et des conditions de travail chez le fournisseur responsable de plus de 60% de la production d’iPhone d’Apple.

Suite aux problèmes, il est maintenant entendu que “la situation s’est stabilisée”, avec les embauches de personnel dans les usines Foxconn en cours pour aider à ramener les lignes de fabrication d’iPhone à leurs volumes de production précédents.

Les problèmes d’assemblage ont empêché les clients de commander l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max – les deux modèles d’iPhone les plus populaires d’Apple – à l’approche des vacances, l’analyste respecté du secteur Ming-Chi Kuo suggérant que les expéditions des appareils pourraient être jusqu’à 20 millions d’unités inférieures aux prévisions au cours du quatrième trimestre 2022.

Les estimations d’expédition pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max se sont étendues au-delà des vacances à la mi-novembreempêchant les acheteurs de commander les appareils auprès d’Apple pour une livraison avant Noël.

Fin octobre, Apple a déclaré qu’en raison des épidémies de COVID-19 en Chine, la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max sera plus faible que prévu à l’approche de la saison des achats des Fêteset que les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.