Le fournisseur Apple Foxconn a aidé à persuader la Chine d’assouplir les règles de Covid: rapport

Le fondateur de la société chinoise Pomme le fournisseur Foxcon a aidé à persuader les dirigeants du pays d’assouplir les restrictions de Covid qui ont conduit à des manifestations en Chine, Le Wall Street Journal a rapporté jeudi.

Dans une lettre aux dirigeants chinois envoyée il y a plus d’un mois, écrit le Journal, le fondateur de Foxconn, Terry Gou, a déclaré que la politique zéro Covid de la Chine menaçait sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a également demandé plus de transparence sur la manière dont les travailleurs de Foxconn étaient affectés par les règles.

L’usine d’iPhone de Foxconn dans la province du Henan a été verrouillé plus tôt cet automne, restreignant les mouvements de personnes dans une zone qui connaissait une épidémie de Covid. Certains travailleurs ont tenté de fuir l’usine à pied.

La lettre de Gou a aidé les responsables de la santé et les conseillers gouvernementaux chinois à plaider en faveur d’un assouplissement accéléré des restrictions de Covid, a rapporté le Journal, citant des sources anonymes. Les protestations qui se sont propagées plus tard dans toute la Chine ont fait avancer cette affaire.

Les responsables favorables à une approche plus indulgente ont déclaré que la variante hautement contagieuse de l’omicron signifiait que les verrouillages deviendraient plus courants dans le cadre des politiques les plus restrictives de la Chine alors que les troubles liés aux règles augmentaient.

Foxconn et l’ambassade de Chine aux États-Unis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

