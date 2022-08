Le “foulard intelligent” du City Football Group propulse le fandom vers l’avenir avec un accessoire de mesure du pouls le jour du match

Juste au moment où vous pensiez que l’écharpe de football avait atteint sa dernière étape d’évolution avec l’imagerie haute résolution en 22 couleurs rendue possible par l’introduction de la machine à tricoter automatique de calibre 12, Manchester City est allé et a poussé l’humble accessoire de jour de match directement dans le l’ère numérique.

2 Connexe

En effet, City travaille au développement du premier « foulard intelligent » au monde qui permettra, entre autres fonctions de pointe, de suivre les réactions physiologiques du porteur lors des matchs. Le projet est une collaboration entre les champions en titre de la Premier League et Cisco, l’énorme conglomérat technologique mondial basé en Californie. Il se trouve également que Cisco est l’actuel partenaire technologique officiel du City Football Group.

“L’idée de ce projet est venue de l’examen du niveau de données de performance des joueurs d’élite. Nous avons donc pensé, pourquoi ne ferions-nous pas l’équivalent pour les fans qui alimentent le sport ?” déclare Chintan Patel, directeur de la technologie chez Cisco pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

Pour un œil non averti, le “Connected Scarf” semble être une écharpe de football ordinaire. Cependant, le vêtement tissé à rayures est intégré à un biocapteur qui surveille les signes vitaux des fans lors de tout passage de jeu donné.

La collaboration du foulard intelligent entre Manchester City et Cisco sera testée cette saison auprès de certains fans. Cisco

Ces différents points de données nous diront comment différents fans se sentent à différents moments, de la colère et du soulagement à la joie et à la déception. “Quelqu’un qui marque un but peut être le point culminant pour un fan, mais pour une autre personne, il peut s’agir de l’arrêt du gardien de but ou de l’affrontement entre deux joueurs. Il y a donc beaucoup de choses qui peuvent potentiellement en sortir”, a déclaré Patel sur le nuances dans une approche au niveau macro de ces données.

“Le foulard nous aide à étudier la passion des fans et, en fin de compte, ce que les fans peuvent en retirer en termes de comportement ? Nous sommes vraiment impatients de voir quels seront ces moments marquants et de montrer aux fans leur lien avec le club.”

Chaque balle traversante parfaite de Kevin De Bruyne et chaque finition impitoyable d’Erling Haaland – tout cela sera enregistré sous forme biométrique et réduit à des pics numériques et à une télémétrie de la sueur à la pointe de l’industrie.

Selon Reuters, le foulard intelligent est encore au stade pilote de son développement et il est peu probable qu’il soit disponible dans le commerce pour les fans de Man City avant la saison prochaine (2023-24) au plus tôt. Avant cela, l’équipe a l’intention de répartir un petit nombre parmi certains fans de Man City et de la franchise MLS du New York City FC, qui font également partie du City Football Group, afin de subir une série d’épreuves tests en direct.

L’idée de l’écharpe, du moins en ce qui concerne le communiqué de presse qui l’accompagne, est de former une unité encore plus étroite entre un club de football et ses supporters – vraisemblablement en collectant et en rassemblant leurs données biométriques.

L’objectif de l’écharpe intelligente est de connecter les clubs avec leurs fans et de recueillir plus d’informations à différents moments du match. Cisco

Tout ce que le club a l’intention de faire avec toutes les informations bio après le match est inconnu, bien que les données soient anonymisées sans regarder des individus spécifiques, selon Cisco.

Quant à savoir si l’écharpe intelligente elle-même serait capable de résister à un cycle de lavage complet à 30 degrés après avoir été régulièrement infusée avec la sueur du cou du porteur pendant plusieurs matchs à domicile d’affilée, l’écharpe peut être lavée mais le micro-planche et les poids intérieurs (qui garantissent que le capteur conduit efficacement la peau) seraient retirés et réappliqués une fois l’écharpe nettoyée et séchée.

Deux questions simples mais tout à fait légitimes en soi – dont nous pourrions soupçonner qu’elles nécessiteront des réponses supplémentaires lorsque l’écharpe sera rendue publique.

“Au cours des deux prochaines années, nous verrons des dizaines de milliards d’autres choses connectées à Internet, et notre question est, pourquoi pas le foulard ?” dit Patel.