Le fougueux Rishi Sunak s’en tient aux critiques du net zéro mais évite les appels à des réductions d’impôts dès le premier jour de la conférence conservatrice

FIERY Rishi Sunak a dénoncé aujourd’hui les critiques de ses nouvelles règles de zéro émission nette, les qualifiant de déconnectées de la réalité et inconscientes des pressions financières auxquelles sont confrontés les foyers en difficulté à travers la Grande-Bretagne.

Mais le premier jour de la conférence conservatrice à Manchester, le Premier ministre a éludé les questions sur le sort du HS2 et a refusé de s’engager sur des réductions d’impôts avant les élections générales de l’année prochaine.

Le premier jour de la conférence conservatrice à Manchester, Rishi Sunak a critiqué les critiques de ses nouvelles règles de zéro émission nette. Crédit : PA

Lors de sa première interview lors de la conférence, M. Sunak a déclaré dimanche à l’émission Laura Kuenssberg qu’il était déterminé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Mais il a ajouté qu’il n’avait aucun problème à prendre des décisions difficiles pour s’assurer que les familles ne soient pas laissées pour compte dans le processus.

M. Sunak a déclaré : « C’est bien de me critiquer, c’est bien d’être en désaccord avec moi.

« Mais ensuite, vous devez expliquer aux familles pourquoi vous pensez qu’il est juste d’imposer ces coûts.

« Je ne pense pas que ce soit le cas et c’est pourquoi nous traçons une nouvelle voie. »

Le Premier ministre a reçu les applaudissements de ses députés d’arrière-ban et de ses foyers à travers le pays le mois dernier après avoir retardé de cinq ans l’interdiction tant détestée des voitures à essence et diesel, soit en 2035.

Il s’est également engagé à ne plus forcer les foyers à acheter des pompes à chaleur pour 10 000 £.

Hier soir, un nouveau sondage Opinium a montré que la course entre les travaillistes et les conservateurs est désormais la plus serrée qu’elle ait été depuis l’arrivée au pouvoir de M. Sunak.

L’avance des travaillistes est tombée à 39 %, tandis que celle des conservateurs a été augmentée à 29 %.

Mais alors que M. Sunak s’est montré catégorique sur ses projets en matière d’environnement, il a écarté la question de savoir si HS2 se déroulerait jusqu’à Manchester.

Le sort de ce projet de plusieurs milliards de livres jette une ombre considérable sur le rassemblement annuel des tribus conservatrices dans le chic hôtel Midland de Manchester.

M. Sunak a déclaré : « Je ne vais pas commenter toutes ces spéculations.

« Nous avons un projet, nous avons du terrain et nous le mettons en œuvre.

Mais il est juste de se concentrer sur la mise à niveau.

Le Premier ministre a également refusé de s’engager à réduire les impôts avant les méga-élections générales de l’année prochaine.

Il a écarté les appels à une réduction des taux d’intérêt record en promettant plutôt de réduire de moitié l’inflation.

Hier soir, le secrétaire d’État à Leveling Up, Michael Gove, a annoncé qu’il « aimerait voir le fardeau fiscal réduit d’ici les prochaines élections ».

Mais M. Sunak a déclaré : « La meilleure réduction d’impôts que je puisse offrir au peuple britannique à l’heure actuelle est d’avoir de l’inflation.

« L’inflation est un impôt. C’est un impôt qui touche le plus les plus pauvres.

« C’est pourquoi la meilleure réduction d’impôt que je puisse offrir est d’avoir de l’inflation et c’est pourquoi je l’ai présentée. »