Aquilolamna n’est pas le seul requin inhabituel à avoir nagé dans les océans de la Terre. Les requins et leurs proches ont pris de nombreuses formes et tailles – y compris un préhistorique appelé Helicoprion qui avait une bouche en guise de scie en spirale, un autre préhistorique appelé Stethacanthus qui avait une nageoire dorsale en forme de planche à repasser, et l’étrange gobelin et poisson-scie d’aujourd’hui. les requins.

Comme tous les requins et les raies et les raies associées, Aquilolamna avait un squelette cartilagineux. Il avait le corps et la queue familiers en forme de torpille d’un requin, mais ses nageoires pectorales étaient tout à fait uniques. Les chercheurs ont déclaré que l’Aquilolamna semble avoir été un requin à nage lente qui se nourrissait de plancton par alimentation par filtre, comme le font aujourd’hui les requins baleines et les requins pèlerins mangeurs de plancton.

