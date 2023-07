Le fossé entre les travailleurs migrants renforcé par la conception du programme et les employeurs, selon un chercheur

Au cours des neuf années où il a travaillé comme travailleur agricole migrant en Ontario, Sidique Ali-Hosein dit avoir remarqué une rupture entre les travailleurs de différentes origines culturelles.

Les travailleurs caribéens et mexicains sont souvent restés entre eux, a-t-il dit, parfois à cause de différences comme la langue, mais d’autres fois parce que les employeurs ont regroupé les travailleurs dans des bulles.

« Quand un ouvrier agricole vient, il est plus ou moins dans une bulle… Les travailleurs caribéens, ils ne sont pas sûrs de leurs droits, [just like Mexican workers] ils sont gardés dans une bulle, sans éducation », a-t-il dit.

Ali-Hosein est venu au Canada de Trinité-et-Tobago pour la première fois en 2013. Il a travaillé dans une ferme à Simcoe, en Ontario, avant d’obtenir un permis de travail ouvert. Il travaille maintenant dans un entrepôt de distribution pharmaceutique à Toronto.

Avec le recul, Ali-Hosein a déclaré que les divisions se traduisaient parfois par des situations hostiles telles que des travailleurs faisant la queue devant les autres, a-t-il déclaré.

Les chercheurs et les défenseurs affirment que les employeurs et la structure du programme fédéral lui-même renforcent les divisions entre les travailleurs et espèrent voir des efforts plus intentionnels pour les unir.

Une fracture aux racines systémiques

Grâce au Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), les employeurs canadiens embauchent et font venir par avion des travailleurs étrangers temporaires.

Le programme est ouvert aux travailleurs du Mexique ou de plusieurs pays spécifiques des Caraïbes (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Trinidad et Tobago).

Kristin Lozanski, professeure à l’Université de Western Ontario, a passé les huit dernières années à voyager dans la région de Niagara tout en faisant des recherches sur le tourisme et le travail agricole dans la région.

Elle a déclaré que cette division entre les travailleurs du Mexique et des Caraïbes a été intégrée au programme presque dès le début.

Le SAWP a commencé en 1966 avec des travailleurs jamaïcains, a déclaré Lozanski, et s’est étendu aux Caraïbes jusqu’en 1974, date à laquelle ils ont décidé d’inclure le Mexique.

Elle a déclaré que l’ajout avait été fait comme un moyen de prendre le pouvoir des travailleurs caribéens qui plaidaient pour de meilleures conditions dans le programme, rendant ainsi le programme « construit sur la base de la concurrence ».

« Il y avait le sentiment que les Caraïbes accumulaient trop de pouvoir et qu’elles devaient équilibrer ce pouvoir », a-t-elle déclaré.

Les travailleurs sont toujours en concurrence, a déclaré Lozanski, et souvent sur les emplois eux-mêmes.

Les travailleurs sont conscients que leur gagne-pain est entièrement entre les mains des employeurs, qui peuvent décider de ne pas inviter un travailleur à revenir sans avertissement préalable, a déclaré Lozanski. Et juste comme ça, a-t-elle dit, un agriculteur peut également décider de remplacer sa main-d’œuvre actuelle par des travailleurs d’un autre pays entièrement, ce qui accentue encore la concurrence entre les travailleurs.

Luisa Ortiz-Garza est née à Mexico et a grandi à Guadalajara, au Mexique. Elle dit que les travailleurs migrants dans les fermes sont parfois menacés par les employeurs qui disent que s’ils ne répondent pas aux attentes, ils feront venir un groupe d’un autre pays. (Soumis par Luisa Ortiz-Garza)

Luisa Ortíz-Garza, une organisatrice de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement (MWAC), a fait écho à ce point et a déclaré qu’elle savait que des travailleurs avaient été menacés de remplacement.

« Disons que c’est une ferme avec seulement des travailleurs jamaïcains, et les employeurs disent constamment, ‘si vous ne travaillez pas plus vite, si vous ne produisez pas autant qu’ils veulent qu’ils produisent, nous allons faire venir des travailleurs mexicains, ‘ et il en va de même pour les travailleurs mexicains », a-t-elle déclaré.

Ortíz-Garza a déclaré dans son expérience de parler avec des travailleurs migrants, beaucoup pensent qu’un groupe s’en sort « mieux que l’autre ».

« Les travailleurs mexicains diraient que les Jamaïcains ont plus de facilité parce qu’ils parlent anglais… Et puis les travailleurs jamaïcains diraient que les Mexicains ont plus de facilité, parce que les employeurs les aiment mieux », a-t-elle déclaré.

Dans la plupart des cas, Ortíz-Garza et Lozanski ont déclaré que les fermes n’avaient généralement pas de travailleurs du Mexique et des Caraïbes travaillant ensemble, citant des barrières linguistiques. Ils vivent aussi souvent dans des maisons séparées, créant une interaction minimale entre les deux groupes.

La séparation crée non seulement de la concurrence, a déclaré Ortíz-Garza, mais empêche également l’unité et la camaraderie.

« En fin de compte, ils vivent la même chose. Ils sont dans le même programme », a-t-elle déclaré.

Rassembler intentionnellement des travailleurs

Ortíz-Garza a déclaré que la meilleure façon de mettre fin à la concurrence entre les travailleurs agricoles mexicains et caribéens est de leur donner la possibilité de devenir résidents permanents. Ainsi, la peur d’être remplacé ne sera plus un problème de sécurité d’emploi.

Même lorsqu’ils sont ensemble, cependant, la communication est souvent difficile à cause de la langue, alors Lozanski a déclaré que combler le fossé entre les travailleurs mexicains et caribéens doit être fait intentionnellement.

Lozanski a également ajouté que la plupart des travailleurs sont ici dans le seul but de gagner leur vie, donc faire tout leur possible pour se lier d’amitié n’est pas au sommet de leurs priorités.

The Neighbourhood Organization est un groupe basé à Toronto qui fournit des services aux nouveaux arrivants à travers l’Ontario. Ils ont ouvert un bureau au centre-ville de Simcoe en décembre et ont commencé à tenir des réunions deux fois par semaine dans une église voisine pour que les travailleurs partagent un repas. (Evan Mitsui/CBC)

Cependant, Ortíz-Garza a déclaré que la création d’espaces où les travailleurs peuvent passer du temps ensemble est extrêmement bénéfique pour les deux groupes.

Bien qu’Ali-Husain ne soit plus un travailleur migrant, il fait du bénévolat auprès de la Neighbourhood Organization, un groupe basé à Toronto qui offre des services aux nouveaux arrivants partout en Ontario, y compris les travailleurs migrants de Simcoe.

Il dit qu’il se porte volontaire pour aider les travailleurs à obtenir les informations et le soutien qu’il aurait souhaité avoir à son arrivée.

Il a dit qu’il avait vu de ses propres yeux comment les travailleurs essayaient de s’entraider, même lorsqu’ils ne parlaient pas la même langue.

« Les gens sont conscients maintenant, parce que la main-d’œuvre change », a-t-il déclaré. « Ils s’entraident en quelque sorte pour être éveillés et conscients de ce qui se passe dans l’environnement de travail. »