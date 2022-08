Le fossé entre Allu Arjun et son oncle Chiranjeevi-cousin Ram Charan s’élargit? Le père de Stylish Star, Allu Aravind, clarifie

Trois des plus gros tirages du Industrie cinématographique télougou, Allu Arjun, Ram Charan et Chiranjeevi, qui sont également liés les uns aux autres (Bunny est le neveu de Chiru, et donc, par défaut, le cousin de Cherry), ont monté très haut plus tard. Si ces deux derniers ont essuyé un revers avec la débâcle de Acharya, Méga Power Star Ram Charan se prélasse encore dans la gloire du tsunami déclenché au box-office courtoisie RRR et comment il a ensuite conquis le marché américain après son OTT relâcher le Netflix tandis que Mégastar Chiranjeevi a de nouveau connu une aubaine virale avec le Teaser de DieuPère. Pour ce qui est de Étoile élégante Allu Arjuneh bien, il profite toujours des lauriers que Pushpa établi.

Tout va bien maintenant entre Allu Arjun, Chiranjeevi, Ram Charan ?

Au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de discussions sur le divertissement concernant une rupture croissante entre Allu Arjun et son oncle Chiranjeevi, puis son cousin Ram Charan, les fans des deux côtés alimentant les spéculations avec leurs guerres de fans en ligne. . Selon un rapport de News18, les rumeurs de rupture n’ont pris de l’ampleur qu’après que le producteur Chitti Babu a déclaré lors d’un événement qu’il n’y a pas de carburant sans feu, et que BUnny était en Amérique à l’occasion de MégastarL’anniversaire de a encore attisé tout le brouhaha qui se passe.

Allu Aravind clarifie l’équation d’Allu Arjun avec Chiranjeevi

Cependant, le producteur vétéran et père d’Allu Arjun, Allu Aravind est maintenant sorti pour purifier l’air, où dans une vidéo récente, on peut l’entendre dire que son fils est aussi comme un fils pour Chiru et que ce dernier a soutenu et apprécié tout ce que son neveu a fait depuis son enfance et continue de le faire. Allu Aravind a ajouté que Bunny était, est et continuera d’être un Fan de Chiranjeevi jusqu’au dernier moment.