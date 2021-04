Au Michigan, les agents de santé lancent des vaccins aux élèves du secondaire. En Caroline du Nord, les doses se trouvaient sur les étagères plus tôt ce mois-ci pendant une pause pour les vacances de printemps.

Un débat de longue date sur l’écart flagrant dans l’accès aux vaccins – en grande partie entre les pays riches et pauvres, mais aussi parmi certains pays développés – est en train de déborder, avec des chiffres mondiaux et des dirigeants nationaux décriant l’abondance du vaccin dans quelques pays et la relative sécheresse presque partout ailleurs.

Des pays africains comme la Namibie et le Kenya dénoncent un «apartheid vaccinal», tandis que d’autres appellent à des changements de politique à Washington et à une refonte plus large des lois sur la propriété intellectuelle et les marques qui régissent la fabrication de vaccins dans les pandémies mondiales.

«C’est scandaleux d’un point de vue éthique, moral et scientifique», a déclaré Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l’Organisation mondiale de la santé, à propos des inégalités mondiales en matière de vaccins.

«Nous avons tout le nécessaire pour allumer des incendies partout», a-t-elle déclaré dans une interview. «Nous sommes assis sur un baril de poudre.»

Cela se produit à un point de démarcation de la pandémie. Dans certains pays où les taux de vaccination sont élevés – y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël – le nombre de coronavirus diminue ou plafonne. Mais à l’échelle mondiale, le nombre de nouveaux cas par semaine a presque doublé depuis février, selon l’OMS, d’autant plus que certains pays du monde en développement connaissent leurs taux d’infection les plus élevés à ce jour.

«De nombreux pays n’ont toujours aucun vaccin du tout», a déclaré Rob Yates, directeur exécutif du Centre for Universal Health à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. « Vous voyez beaucoup de colère, et je pense que c’est justifié. »

Ces chiffres croissants surviennent alors qu’une réaction en chaîne du nationalisme vaccinal entrave le flux de doses vers les pays les plus pauvres via Covax, un effort soutenu par l’OMS pour distribuer des vaccins dans le monde entier.

L’Inde, un énorme fabricant de vaccins – produisant principalement la formule AstraZeneca – a en grande partie cessé d’exporter à mesure que sa propre poussée s’aggrave, ce qui représente un revers majeur pour le lent déploiement de Covax. L’initiative mondiale prévoyait que 71% de ses doses initiales proviendraient de l’Institut indien du sérum, le plus grand fabricant de vaccins du pays. Mais jusqu’ici, Covax a délivré 43 millions de doses de son objectif de 2 milliards de doses cette année.

Les critiques en Inde, à leur tour, ont blâmé les États-Unis pour les politiques qui ont freiné l’exportation de vaccins – ainsi que les fournitures utilisées pour les fabriquer. L’administration Trump a exploité la loi sur la production de défense pour accélérer le développement de vaccins. L’administration Biden l’a également utilisé, notamment pour augmenter la production de matériaux utilisés dans la fabrication de vaccins.

La Maison Blanche souligne que les règles n’équivalent pas à une interdiction d’exportation. Les critiques, cependant, affirment que le résultat est similaire car il permet aux entreprises américaines de passer au premier plan pour les approvisionnements, poussant ainsi certains clients mondiaux vers l’arrière.

«Respecté @POTUS, si nous voulons vraiment nous unir pour combattre ce virus, au nom de l’industrie des vaccins en dehors des États-Unis, je vous demande humblement de lever l’embargo sur les exportations de matières premières hors des États-Unis afin que la production de vaccins puisse augmenter, »Adar Poonawalla, directeur de l’Institut indien du sérum, tweeté à Biden le 16 avril. « Votre administration a les détails. »

«C’est désastreux pour les pays à revenu faible et intermédiaire», a déclaré Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé mondiale à l’Université de Georgetown, «en particulier des pays comme l’Inde qui pourraient être le moteur de la vaccination du monde.

De nombreux pays en développement soutiennent que les États-Unis et d’autres pays occidentaux riches pourraient rapidement augmenter l’approvisionnement mondial en vaccins en suspendant temporairement les droits de propriété intellectuelle des sociétés pharmaceutiques. Cela pourrait permettre aux pays plus pauvres de produire leurs propres versions de vaccins de marque, tels que Pfizer ou Moderna.

En mars, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les membres de l’Union européenne ont bloqué une proposition de l’Organisation mondiale du commerce soutenue par environ 80 pays, dont l’Inde et l’Afrique du Sud, de renoncer à la protection des brevets pour les vaccins contre les coronavirus. L’OMC prévoit de réexaminer la question en mai. Un groupe de sénateurs américains dirigé par Bernie Sanders (I-Vt.), Elizabeth Warren (D-Mass.) Et Tammy Baldwin (D-Wis.), avec d’anciens chefs d’État et lauréats du prix Nobel, ont exhorté Biden à soutenir une dérogation temporaire.

Nicholas Lusiani, conseiller principal du groupe anti-pauvreté Oxfam America, a déclaré que les responsables de l’administration Biden avaient indiqué une volte-face potentielle pour soutenir la proposition lors de récentes discussions avec le groupe. Il a déclaré que Washington envisageait également de soutenir un effort ambitieux pour aider à financer des centres de fabrication de vaccins en Amérique latine et en Afrique.

«Au cours des dernières semaines, nous avons vu une vague de soutien pour ce qui était considéré comme un endroit où les États-Unis n’iraient jamais – suspendre temporairement les droits de brevet», a déclaré Lusiani.

Un responsable de l’administration Biden, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a refusé de préciser s’il soutiendrait la renonciation à la marque. Dans ses remarques lors d’un sommet virtuel de l’OMC la semaine dernière, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a suggéré que le statu quo ne fonctionnait pas.

«Ce n’est pas seulement un défi pour les gouvernements», a-t-elle déclaré. «Ce défi s’applique également à l’industrie responsable du développement et de la fabrication des vaccins.»

L’administration a défendu sa réponse, soulignant son soutien financier à Covax – elle s’est engagée à financer jusqu’à 4 milliards de dollars – ainsi que son intention de travailler avec l’Australie, le Japon et l’Inde pour stimuler l’offre en Asie du Sud-Est dans les années à venir.

Par ailleurs, l’administration Biden a «prêté» 4 millions de doses combinées du vaccin d’AstraZeneca – pas encore autorisé par les régulateurs américains – au Mexique et au Canada. La France a fait don cette semaine d’environ 100 000 doses à Covax et a déclaré qu’elle pourrait contribuer à 13 millions de doses d’ici la fin de l’année. La Nouvelle-Zélande a promis 1,6 million de doses à Covax.

La Chine et la Russie se sont toutes deux concentrées sur la diplomatie bilatérale des vaccins, mais ont également déclaré qu’elles travailleraient avec Covax d’une manière ou d’une autre.

Biden a suggéré mercredi que des dons de vaccins à Covax pourraient être prévus à un moment donné. Mais il s’est arrêté avant de décrire un calendrier ou une stratégie pour partager l’excédent américain, qui pourrait atteindre 300 millions de doses ou plus d’ici l’été, selon une estimation des chercheurs du Global Health Innovation Center de l’Université Duke.

La fracture vaccinale ne se situe pas seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre riches voisins. Le Canada a négocié des accords d’achat anticipé avec plusieurs sociétés pharmaceutiques pour des centaines de millions de doses potentielles, bien plus que ce dont il a besoin pour ses 38 millions de personnes. Mais sa capacité à fabriquer des vaccins contre les coronavirus à domicile est limitée, ce qui la laisse espionner le déploiement américain avec jalousie et un peu de ressentiment.

«Vous voyez vraiment qui sont vos amis et vos ennemis», a déclaré aux journalistes le mois dernier le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, suggérant que «notre ami le plus proche» Washington devrait faire plus pour aider. «Je pensais voir un petit changement avec la nouvelle administration, mais, encore une fois, c’est chacun pour soi.»

Ce que la Banque mondiale classe comme «pays à revenu élevé» – ne représentant que 16 pour cent de la population mondiale – a bloqué plus de 50 pour cent de l’approvisionnement à court terme, selon une étude de l’Université Duke.

Il ne fait aucun doute que les États-Unis sont pratiquement en train de rouler dans les vaccins.

Tous les Américains de 16 ans et plus sont désormais éligibles pour un tir. Les responsables de la santé dans des États tels que la Virginie-Occidentale, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie ont déclaré que l’offre dépassait déjà la demande et que leur nouveau défi était de lutter contre l’hésitation à la vaccination.

Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement combien de flacons de vaccins sont inutilisés aux États-Unis, les données des Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu’une douzaine d’États administrent moins des trois quarts des doses qu’ils reçoivent.

Un porte-parole de l’alliance pour les vaccins Gavi, partenaire de Covax, a déclaré que les livraisons de vaccins se déroulaient plus rapidement maintenant que pendant la pandémie de «grippe porcine» H1N1 en 2009, lorsque quelques pays riches bloquaient presque tout l’approvisionnement mondial. Covax cherche également à compenser les retards dans les exportations de l’Inde en concluant des accords avec d’autres fabricants de vaccins.

Mais les pays s’impatientent.

En Namibie, où vivent 2,5 millions de personnes, 128 personnes seulement avaient reçu deux doses de vaccins à la mi-avril.

« Nous avons fait une demande et payé notre caution pour le vaccin covid, mais il y a un apartheid vaccinal », a déclaré le président namibien, Hage Geingob, aux journalistes ce mois-ci. «Je dis que nous, un petit pays, avons payé un acompte, mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucun vaccin.»

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a fait écho à ces sentiments, affirmant que Covax avait laissé tomber son pays et l’Amérique latine dans son ensemble. Il a déclaré que le Guatemala – où les cas augmentent – a dû se tourner vers l’Inde et la Russie pour obtenir des vaccins, car il n’a reçu que 81 000 des 3 millions de doses du vaccin AstraZeneca qu’il a achetées via Covax.

«Le système Covax a été un échec», a-t-il déclaré. «Un petit groupe de pays possède tous les vaccins et un grand nombre n’y a pas accès.»

Les pays des Caraïbes – qui se considèrent comme une «troisième frontière» avec les États-Unis – ont exprimé une frustration particulière à l’égard de Washington. Timothy Harris, Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, a déclaré dans une interview au Washington Post que l’Inde était intervenue pour aider son pays et d’autres pays des Caraïbes avec des milliers de doses.

«Mais des États-Unis, malheureusement, nous n’avons pas reçu une seule dose de vaccins», a-t-il déclaré. «Pas une seule dose.»