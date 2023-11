Le forum sur la paix de Macron ajoute à la « conférence excessive », disent les critiques – POLITICO

PARIS — Le président français Emmanuel Macron a une liste de choses à faire vertigineuse cette semaine : résoudre la crise humanitaire à Gaza, arrêter la fonte des calottes glaciaires et relever les défis de l’intelligence artificielle.

Et ce n’est qu’un aperçu de l’agenda du marathon diplomatique de cette semaine à Paris qui rassemble des dirigeants, des diplomates et des travailleurs d’ONG du monde entier.

Mais ce que Macron peut réaliser exactement est loin d’être certain.

Les délégués se réunissent pour le Forum de Paris sur la Paix, une assemblée annuelle et l’un des nombreux projets diplomatiques favoris de Macron ; ses ambitions consistent notamment à relever les défis mondiaux allant de la migration au changement climatique.

La résolution de la crise humanitaire dans la bande de Gaza est le dernier ajout à l’ordre du jour de la réunion.

Jeudi, les chefs d’État et les ministres des Affaires étrangères discuteront des « moyens concrets » d’améliorer l’accès à l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et de répondre aux besoins de la population en eau, nourriture, médicaments et carburant, selon l’un des collaborateurs de Macron. Mais avec à peine une semaine pour préparer le sommet, et l’accès à l’enclave palestinienne toujours dépendant d’Israël, le scepticisme règne sur ce qui peut être réalisé à Paris, selon plusieurs diplomates étrangers.

Il semble également difficile de progresser sur les autres sujets en discussion. Les efforts de la France pour faire décoller une taxe mondiale sur la transition verte sont au point mort, tandis que l’absence de la Russie est l’éléphant dans la pièce dans les négociations sur la sauvegarde des glaces de l’Arctique.

« Il y a une surabondance de conférences internationales avec des participants similaires. Cela dépend beaucoup de la visibilité de la France sur la scène mondiale », a déclaré un diplomate européen qui, comme d’autres cités dans cet article, a bénéficié de l’anonymat pour discuter d’une question sensible.

Macron n’est pas le seul dirigeant à contribuer à cet embouteillage lors du sommet mondial : ce mois-ci, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a organisé un sommet sur l’IA, tandis que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a proposé d’accueillir une conférence de paix entre Israël et les territoires palestiniens.

Acheminer de l’aide à Gaza

Alors que les organisations humanitaires mettent en garde contre une pénurie de nourriture et que les hôpitaux manquent d’anesthésiques dans la bande de Gaza, la pression s’accentue sur les pays occidentaux pour qu’ils répondent à la crise humanitaire qui y règne. Mardi, le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que plus de 10 000 Palestiniens avaient été tués dans les opérations militaires israéliennes.

La conférence de Macron à Gaza sera l’occasion pour les pays occidentaux d’envoyer le message qu’ils se soucient des Palestiniens.

“Je vois que l’intérêt de la France, c’est très opportun, se concentre sur Gaza au moment où tout le monde veut rétablir l’équilibre des attentions”, a déclaré le même diplomate européen, faisant référence aux accusations selon lesquelles l’Occident néglige les pertes de vies palestiniennes tout en soutenant le droit d’Israël à riposter aux attaques du Hamas.

“Mais vu l’organisation tardive, le manque d’information… n’aurait-il pas été préférable de faire la conférence une semaine plus tard pour que les gens soient mieux préparés ?” » a demandé le diplomate. Un autre diplomate étranger basé à Paris a ajouté qu’il avait des « sentiments mitigés » avant la conférence. « La France a cette ambition de grandeur mais il doit ensuite faire face à la réalité » selon laquelle les États-Unis « ont la tête » au Proche-Orient, a déclaré le diplomate.

La conférence de Macron à Gaza illustre les difficultés plus larges auxquelles l’Europe est confrontée lorsqu’elle tente de résoudre un conflit sur lequel elle n’a que peu d’influence.

Le rassemblement de Paris est en partie une réponse à l’appel de l’ONU pour davantage de fonds pour Gaza, dont les besoins sont estimés à 1,2 milliard de dollars. Elle n’a cependant pas été présentée comme une conférence d’annonces de contributions et seuls quelques pays, dont la France, feront des annonces sur de nouveaux programmes d’aide.

La conférence examinera également les « moyens concrets » d’acheminer l’aide, mais sur ce point, les responsables de l’Elysée ont minimisé la perspective d’un résultat rapide. “Ce n’est un secret pour personne que l’accès à Gaza pour les médicaments et l’aide est difficile, notre objectif sera de travailler ensemble avec les participants et avec Israël et d’améliorer cet accès”, a déclaré un responsable de la présidence française.

Sauf qu’Israël n’a pas été invité et n’est pas particulièrement content de la conférence en premier lieu.

« Comme beaucoup, nous ne comprenons pas ce qui va se passer là-bas. Nous espérons seulement que cela ne se transformera pas en une sorte de plate-forme anti-israélienne pour critiquer Israël et appeler à un cessez-le-feu », a déclaré à POLITICO l’envoyé d’Israël auprès de l’UE, Haïm Regev.

Selon Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie, inviter Israël aurait attisé les tensions avec les pays voisins. « Si Israël avait été invité, les pays arabes auraient été obligés de protester, de critiquer et peut-être de ne pas venir. C’est donc une façon de désamorcer le problème», a déclaré Duclos.

Parmi les dirigeants mondiaux présents à ce rassemblement figurent le Taoiseach irlandais Leo Varadkar, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président chypriote Nikos Christodoulides et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Parler de paix

Gaza n’est pas le seul sujet de discussion au Forum de Paris sur la paix, où les délégués discuteront également de la maîtrise de l’intelligence artificielle, du financement climatique et de la sauvegarde de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers de la planète.

Mais là aussi, des résultats tangibles sont peu probables. Sur la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, les participants se mettront d’accord sur un « appel de Paris » qui enverra un message politique, avec quelques mesures concrètes.

Cette année, le forum s’est chargé d’une tâche supplémentaire : donner suite aux initiatives lancées par Macron lors de son sommet de juin sur un nouveau pacte de financement mondial.

À Lors de ce sommet, Macron a proposé d’introduire de nouvelles formes de fiscalité internationale pour financer la transition verte, une priorité partagée par les 38 autres pays qui signé un « Pacte de Paris ». Mais le principal progrès réalisé dans ce dossier a été la création d’un groupe de travail dédié qui sera lancé publiquement lors du forum de vendredi.

L’enjeu est peut-être l’objectif même du Forum de Paris sur la paix, une idée originale de Macron en 2017 qui se concentre sur les problèmes mondiaux plutôt que sur les conflits. Cependant, le monde est désormais confronté à de véritables guerres, notamment la guerre russe en Ukraine ainsi que des conflits dans le Caucase et au Proche-Orient.

« Aujourd’hui, cette ligne est plus difficile à tenir. Les enjeux mondiaux ont été bouleversés par les crises géopolitiques, il est difficile de séparer les deux… le défi est de prendre en compte les crises et de ne pas se laisser submerger par elles », a déclaré Duclos. Le forum, a-t-il ajouté, offre un espace précieux aux délégations de pays rivaux tels que les États-Unis et la Chine pour se rencontrer dans un cadre informel.

Giorgio Leali, Jacopo Barigazzi et Gregorio Sorgi ont contribué au reportage.