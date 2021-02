Le Forum de dialogue politique libyen (LPDF) supervisé par l’ONU a élu un Premier ministre par intérim et un Conseil de présidence composé de trois membres pour diriger le pays ravagé par la guerre jusqu’aux élections de la fin de cette année.

Les 74 délégués du forum ont voté en faveur de Mohammed al-Menfi, qui est soutenu dans l’est du pays, pour diriger le Conseil, tandis qu’Abdulhamid Dbeibeh, qui bénéficie du soutien de la Libye occidentale, a été choisi comme Premier ministre.

Le couple est sorti en tête d’une liste de quatre candidats à la direction, qui comprenait l’actuel chef parlementaire Aguila Saleh et le ministre de l’Intérieur Fathi Bashagha.

Le vote a été supervisé par la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams, qui a décrit la sélection du gouvernement intérimaire comme un «moment historique».

Depuis 2014, la Libye a eu deux gouvernements: le gouvernement d’accord national (GNA), basé à Tripoli, la capitale occidentale du pays, et l’Armée nationale libyenne (ANL) basée à Benghazi à l’est, dirigée par Khalifa Haftar.

Les deux gouvernements sont soutenus par des milices et un certain nombre de puissances étrangères, avec l’ONU, la Turquie et les États-Unis parmi ceux qui soutiennent le GNA. La Russie, l’Égypte et les Émirats arabes unis ont soutenu l’ANL.

La Libye, riche en pétrole, a été plongée pour la première fois dans la guerre civile en 2011, alors que les forces fidèles au gouvernement du colonel Mouammar Kadhafi se battaient contre d’autres groupes soutenus par l’étranger.

La campagne de bombardements de l’OTAN menée par les États-Unis cette année-là a finalement conduit au renversement de Kadhafi, et il a été capturé et tué par les forces du Conseil national de transition – le gouvernement intérimaire de la Libye pendant la guerre civile qui a suivi.

Le conflit violent entre les forces du GNA et de l’ANL se poursuit depuis des années, les négociations entre les deux parties ayant échoué.

Une trêve a été convenue en novembre et les deux parties ont depuis convenu d’un cadre pour la tenue d’élections le 24 décembre.

