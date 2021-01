Les esprits de Davos derrière la «grande réinitialisation» font maintenant la promotion d’un tear-jerker sur un jeune africain qui a appris à coder et a créé un jeu qui aiderait les réfugiés du monde. Le problème est que son gadget de microtransaction est un vaporware.

«Ce jeu vidéo vous permet d’entrer dans la peau d’un réfugié», le WEF a tweeté cette semaine, partageant un article rédigé à l’origine par Reuters sur un réfugié du Soudan du Sud et «Salaam», un jeu vidéo qu’il aurait créé.

Non, ce n’est pas le cas. À partir de maintenant, cela donne un "Page non trouvée" message sur le site Web de Junub Games. Étonnamment, le site Web lui-même est rempli de déclarations déchirantes sur les réfugiés et, selon leur compte Twitter, le jeu aurait dû sortir il y a six mois.

