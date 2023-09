Le Forum économique mondial lance un centre technologique pour la crise climatique

Le Global Collaboration Village dévoile un centre de points de bascule pour aider les collaborateurs à élaborer des solutions concrètes aux défis climatiques persistants.

Les points de basculement polaires peuvent potentiellement perturber les systèmes interconnectés de la Terre, entraînant des problèmes de stabilité dans toutes les zones géographiques.

Les dirigeants mondiaux peuvent se réunir dans un espace technologique immersif pour résoudre les effets de plus en plus profonds de la crise climatique.

New York, États-Unis, 17 septembre 2023 – Le Forum économique mondial a inauguré aujourd’hui un nouveau pôle de points de basculement polaires dans son Village de collaboration mondial. La plateforme ciblée, alimentée par une technologie de nouvelle génération, rassemblera les dirigeants mondiaux dans le métaverse pour résoudre les effets croissants de la crise climatique et naturelle. Le hub est un espace de réalité virtuelle immersif et contribuera à faire face au problème pressant des points de basculement climatiques, en particulier ceux situés dans les régions polaires.

Le lancement du centre coïncide avec le minimum annuel d’étendue de la glace de mer en été dans l’Arctique, ce qui souligne opportunément la nécessité urgente de relever les défis du réchauffement polaire et du climat, et d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La capacité de simuler en temps réel les points de basculement à différentes températures pourrait contribuer à accélérer la prise de décision.

« Le franchissement des points de bascule planétaires aura des conséquences désastreuses sur les écosystèmes interconnectés qui soutiennent la vie sur notre planète », a déclaré Gim Huay Neo, directeur général et directeur du Centre pour la nature et le climat du Forum économique mondial. « En comprenant les facteurs et les impacts, la communauté mondiale peut répondre plus efficacement à la crise climatique et naturelle. Grâce à une action collective, les entreprises et les gouvernements peuvent innover, atténuer et s’adapter aux risques associés à l’augmentation de la température mondiale et aux points de basculement qui en résultent. régions polaires et au-delà.

Souligner l’urgence du réchauffement polaire

Le réchauffement induit par l’homme, alors que le monde approche et dépasse une augmentation de 1,5°C, est dangereusement proche du déclenchement de plusieurs points de basculement polaires critiques. Parmi les 16 points de bascule climatiques, six se trouvent dans des états particulièrement précaires, même avec une hausse des températures inférieure à 2°C. Cinq de ces points de bascule sont situés dans les régions polaires, englobant à la fois l’Arctique et l’Antarctique. Cette situation a des implications mondiales considérables.

Le lien entre les points de basculement polaires, susceptible de perturber les systèmes terrestres interconnectés, peut entraîner des problèmes de stabilité dans toutes les zones géographiques. Cela inclut l’effet albédo, qui concerne la réflectivité des surfaces. Un albédo élevé réfléchit davantage la lumière solaire, tandis qu’un faible albédo l’absorbe, ce qui a un impact sur le climat et la température. En d’autres termes, la blancheur de la couche de neige et de glace réfléchit la chaleur de la Terre et l’empêche de réchauffer encore plus les océans et les terres (y compris le pergélisol). Cet effet d’albédo diminue en raison de la perte de glace et de neige polaire.

Il existe également une relation linéaire à long terme entre les émissions de dioxyde de carbone causées par l’activité humaine et le déclin de la glace marine dans l’Arctique, ce qui signifie qu’à mesure que les émissions augmentent, la glace marine continuera à diminuer. Ce déclin accélère les vulnérabilités mondiales telles que les conditions météorologiques extrêmes, le stress thermique, la sécurité alimentaire et hydrique compromise, la migration climatique et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Une plateforme évolutive pour la visualisation et la collaboration

Depuis le Global Collaboration Village, une initiative du Forum économique mondial en partenariat avec Accenture et Microsoft, le Polar Tipping Points Hub offre une expérience immersive qui permet aux collaborateurs de visualiser les ramifications du réchauffement polaire sur les systèmes complexes de la Terre. Grâce à une station de surveillance, les visiteurs acquièrent un aperçu plus approfondi de trois des cinq points de basculement polaires cruciaux qui deviennent précaires si les températures augmentent de 1,5°C ou plus.

Cette initiative vise le double objectif de renforcer la sensibilisation et de faciliter la collaboration intersectorielle entre les partenaires du village et les communautés du Forum existantes. Le pôle est un travail en cours, intégrant continuellement de nouvelles données pour garantir qu’il reste à l’avant-garde de la recherche polaire et climatique.

« Au Forum économique mondial, notre mission centrale est de rassembler les parties prenantes pour une résolution collaborative des problèmes, afin d’améliorer l’état du monde », a déclaré Rebecca Ivey, responsable du Village de collaboration mondiale au Forum économique mondial. « Le Village démocratise ce processus en utilisant des technologies immersives qui nous permettent d’accomplir davantage, ensemble, même à distance. Notre objectif est de rendre ces outils accessibles à des publics divers, en amplifiant leur potentiel pour contribuer à l’amélioration du monde.

Partenariat pour un avenir résilient

Le lancement du Polar Tipping Points Hub s’aligne étroitement sur l’engagement du Forum à relever les défis mondiaux grâce à des initiatives concertées. Une immersion virtuelle convaincante dans les régions polaires illustrera les tendances actuelles du réchauffement et la cascade de risques qui en résulte, offrant un outil essentiel pour comprendre l’urgence d’une action unifiée.

« La capacité de se connecter et de collaborer dans des espaces immersifs partagés, couvrant les distances et les appareils, peut inspirer la créativité des équipes et obtenir des résultats qui n’auraient peut-être pas été possibles autrement », a déclaré Navjot Virk, vice-président de Microsoft Mesh. « Le Polar Tipping Points Hub du Global Collaboration Village montre comment les gens peuvent tirer parti d’expériences immersives basées sur la technologie Microsoft Mesh pour voir et mieux comprendre les défis complexes et interconnectés des problèmes mondiaux, comme le changement climatique.

« Grâce au Polar Tipping Points Hub du Global Collaboration Village, les citoyens, les organisations et les représentants gouvernementaux ont l’opportunité de découvrir et de s’impliquer dans les conséquences du changement climatique, l’un des défis les plus urgents au monde », a ajouté David Treat, co-responsable du Metaverse d’Accenture. Groupe d’affaires Continuum. « Nous pensons qu’en simulant des scénarios futurs, la technologie immersive peut entraîner un changement de perspective tout en rassemblant les parties prenantes vers de nouvelles façons de collaborer et d’élaborer des solutions potentielles, ce qui est exactement ce qui nous a incité à nous associer au Forum économique mondial pour l’initiative Global Collaboration Village. « .

La collaboration sur des ensembles de données nouveaux et combinés de l’Arctic Basecamp, de la NASA, du National Snow and Ice Data Center et d’autres institutions a également joué un rôle déterminant dans le développement du hub.

