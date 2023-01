Le Forum économique mondial de Davos soutient l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

Jeudi matin, le billet chaud dans la ville de montagne suisse était un petit-déjeuner matinal organisé par la fondation de l’oligarque ukrainien Victor Pinchuk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rayonné virtuellement pour une conversation animée par Fareed Zakaria de CNN, qui a été rejoint dans la salle par une liste d’éminents ministres et politiciens occidentaux, ainsi que de PDG et de gestionnaires de fonds.

Zelensky, qui a pris la parole lors de plusieurs événements organisés à Davos cette semaine, a réitéré la détermination de son pays à chasser les forces russes de ses terres. Mais la cause ukrainienne, comme Kyiv l’a longtemps insisté, doit être renforcée par l’acier étranger. « Notre objectif est de désoccuper tous nos territoires », a déclaré Zelensky, incluant explicitement la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. « La Crimée est notre terre, c’est notre territoire, c’est notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous récupérerons ce qui nous appartient.

Assis à côté de Zakaria, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson – qui, malgré son éviction controversée chez lui, reste une figure populaire parmi les Ukrainiens – a fait écho à l’appel de Zelensky. Vendredi, les alliés de l’Ukraine se réuniront sur une base militaire en Allemagne et examineront les conditions d’un nouveau programme d’aide majeur qui fournira une technologie et des équipements militaires plus sophistiqués à Kyiv. Il s’agit notamment de divers types de véhicules de frappe provenant d’un certain nombre de pays, bien qu’au moment de la rédaction de ce document, il n’était pas encore clair si l’Allemagne sanctionnerait le transfert de chars Leopard de fabrication allemande vers l’Ukraine.

A Davos, le sentiment était écrasant. « Donnez-leur les chars ! Il n’y a absolument rien à perdre », a insisté Johnson, ajoutant que le monde devait accorder une plus grande confiance au courage et à l’esprit combatif des Ukrainiens. « Nous avons constamment sous-estimé la volonté et la capacité des Ukrainiens à combattre et à défendre leur patrie. … Ils ont prouvé que le monde avait complètement tort. Ils vont gagner. Nous devons les aider à gagner aussi vite que possible.

L’inquiétude à Davos : la mondialisation est assiégée

Souvent, au Forum économique mondial, il y a un écart entre ce que les dirigeants mondiaux disent publiquement et ce que les élites commerciales admettent à huis clos. Le digne libéralisme adopté par les hôtes – leur langage d’inclusion, de développement et de durabilité – se dissout face au pragmatisme (ou cynisme) et à l’intérêt personnel des faiseurs d’argent.

Lorsque l’ancien président Donald Trump a fait ses débuts à Davos, de nombreuses autres personnalités politiques ont évoqué les périls inhérents à sa marque de nationalisme et son mépris délibéré pour le consensus scientifique autour d’une planète qui se réchauffe. Mais la communauté des affaires était beaucoup moins perturbée et attendait avec impatience les réductions d’impôts qui finirent par gonfler leurs comptes bancaires.

En ce qui concerne l’Ukraine, cependant, une unité occidentale plus omniprésente semblait être à l’honneur à Davos cette semaine. La ville elle-même a embrassé l’Ukraine. Pendant des années, le rassemblement annuel a été rempli d’intérêts oligarchiques russes, mais maintenant les responsables du Kremlin et les dirigeants d’entreprise russes sont désormais persona non grata ici – une source d’inquiétude seulement pour quelques participants. Un pavillon ukrainien financé par Pinchuk le long de la promenade principale de Davos a été bondé tout au long de la semaine. Pendant ce temps, le bâtiment qui a été pendant des années le site du pavillon russe principal a été cédé à l’État indien du Maharashtra.

Dans son pavillon, la société technologique américaine Palantir a accueilli le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, qui a célébré l’utilisation par son pays du logiciel basé sur les données de Palantir dans sa poursuite de la guerre contre la Russie.

Lors de la même séance de petit-déjeuner, Larry Fink, PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a parlé de ses plans pour aider à coordonner des milliards de dollars de financement de la reconstruction pour l’Ukraine, disant qu’il espérait que l’initiative transformerait également le pays en un «phare du capitalisme. » David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a parlé avec enthousiasme de l’avenir de l’Ukraine après la guerre. “Il ne fait aucun doute qu’à mesure que vous reconstruisez, il y aura de bonnes incitations économiques pour un retour réel et un investissement réel”, a-t-il déclaré.

Pendant des années, c’est là que les oligarques russes ont financé la Maison de la Russie à Davos. Maintenant, il a été repris par l’État indien du Maharashtra. pic.twitter.com/ddSQh5Dcvp — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) 19 janvier 2023

Quel que soit l’optimisme des entreprises, peu de diplomates ou de politiciens étaient prêts à prédire comment cette guerre insoluble se terminerait. Zelensky a insisté sur le fait qu’il est impossible de parler de négociations tant qu’il n’y a pas de partenaire de bonne foi de l’autre côté. « Lorsque nous parlons de « pourparlers de paix », je ne comprends pas à qui nous parlons. … Je pense que la Russie doit d’abord produire quelqu’un, puis proposer quelque chose », a-t-il déclaré.

Une succession de dirigeants européens, comme la Première ministre finlandaise Sanna Marin, ont insisté sur le fait que leurs gouvernements maintiendraient un soutien total à l’Ukraine aussi « longtemps qu’il le faudra ». Les membres d’une délégation bipartite du Congrès américain ont fait écho à ce sentiment. La rhétorique dément les préoccupations privées de nombreux responsables : comme mes collègues l’ont rapporté jeudi soir, le directeur de la CIA, William J. Burns, s’est récemment rendu à Kyiv pour rencontrer Zelensky afin de l’informer des attentes des États-Unis concernant les prochaines campagnes militaires de la Russie et de lui faire comprendre qu’à un moment donné, le l’ampleur de l’aide actuelle à l’Ukraine peut être plus difficile à obtenir.

Plus la raison, les partisans de l’Ukraine soutiennent, pour précipiter l’aide maintenant et aider l’Ukraine à faire des gains plus rapides. “Chaque fois que l’Ukraine entre dans des négociations, elle doit être aussi forte que possible dans ces pourparlers”, m’a dit le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

“Pour le moment, cela semble très difficile et peut-être que le conflit doit aller jusqu’à un certain point où les deux parties arrivent à la conclusion qu’il est temps de venir à la table des négociations”, a déclaré Haavisto. “Je pense qu’il est particulièrement regrettable pour la population civile ukrainienne que cela continue parce que nous voyons les tactiques très cruelles de la Russie.”