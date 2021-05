Le Forum économique mondial annule la réunion annuelle spéciale prévue à Singapour

De gauche à droite, Zhu Min, directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Haruhiko Kuroda, gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Steven Mnuchin, États-Unis Le secrétaire au Trésor, Olaf Scholz, ministre allemand des Finances, et Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), assistent à une table ronde le jour de la clôture du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le vendredi, janvier 24, 2020.

Le Forum économique mondial a déclaré lundi qu’il avait annulé une version estivale de ses réunions annuelles qui devaient avoir lieu à Singapour.

<< Malheureusement, les circonstances tragiques qui se déroulent dans toutes les zones géographiques, les perspectives de voyage incertaines, les vitesses différentes de déploiement de la vaccination et l'incertitude entourant les nouvelles variantes se combinent pour rendre impossible la tenue d'une réunion mondiale avec des dirigeants d'entreprises, de gouvernements et de la société civile du monde entier à l'échelle qui était prévue », a déclaré l'organisation dans un communiqué.

L’événement, qui rassemble des politiciens et des chefs d’entreprise du monde entier, avait déjà été reporté à deux reprises et avait été déplacé à Singapour depuis son emplacement habituel de Davos, en Suisse.

Le WEF a déclaré lundi que la réunion aurait lieu au cours du premier semestre 2022, avec un lieu et une date définitifs déterminés plus tard cette année. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF, a qualifié cette décision de difficile.

« En fin de compte, la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées sont notre priorité absolue », a-t-il déclaré dans le communiqué.

