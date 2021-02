Le Forum économique mondial a crié sur Twitter pour avoir suggéré que les verrouillages de Covid-19 «  améliorent les villes du monde entier  »

Le Forum économique mondial, champion mondialiste de la Grande Réinitialisation, a ébouriffé des plumes en ligne avec un tweet «déconnecté» montrant que les verrouillages de Covid-19 «améliorent tranquillement les villes» à travers le monde.

Une vidéo accompagnant le tweet du vendredi du WEF montre des images de rues désertes, d’avions de ligne au sol et d’usines au ralenti, puis note une baisse record de la pollution atmosphérique et une baisse des émissions de carbone. Il montre plus tard des autoroutes très fréquentées et obstruées par le smog et note que «La baisse ne ralentira pas le changement climatique à moins que nous ne bloquions les réductions d’émissions.»

Les verrouillages améliorent tranquillement les villes du monde entier. 📕 En savoir plus: https://t.co/LoTPj7VyGw pic.twitter.com/EFSamua2PB – Forum économique mondial (@wef) 26 février 2021

Le tweet sourd – survenu au milieu de millions de morts de Covid-19 et d’innombrables vies et entreprises détruites par des verrouillages – a été rapidement évalué par les utilisateurs de Twitter. Les commentaires du WEF et l’article lié sur le calme historique provoqué par les verrouillages menant à une meilleure détection des petits tremblements de terre ont été perdus pour la plupart des observateurs, qui se sont plutôt concentrés sur l’affection apparente du groupe pour un monde dystopique et dépeuplé.

lol pas descendu aussi bien que la plupart de vos "améliorations"! continuez à inventer plus de ces déchets et tout le monde verra comment "scientifiques" et "experts" sont aussi inutiles qu’ils le sont et votre think tank peut disparaître comme si hors de contact! – Natasha (@londonabstract) 26 février 2021

L’animateur de podcast Dave Rubin a fait du tweet du WEF une réponse à un question: «Siri, le mal existe-t-il vraiment, et si oui, pouvez-vous me montrer sous forme vidéo?»

La lutteuse professionnelle britannique Jemma Palmer a souligné le ton anti-humain de la vidéo. « Donc, les humains ont une vie est mauvais pour la planète, mais ne pas avoir une vie est mauvais pour les humains », elle a dit. «Je suis tout à fait pour faire moins pour la planète, mais pas au détriment de ne pas vivre.»

Donc, les humains qui ont une vie sont mauvais pour la planète … Mais ne pas avoir de vie est mauvais pour les humains. Je suis tout à fait pour faire moins de dégâts à la planète, mais pas au détriment de ne pas vivre. – Jemma Palmer (@Jemmapalmer) 26 février 2021

L’animatrice de radio britannique Julia Hartley-Brewer a appelé le message du WEF « Vraiment effrayant » et a dit qu’il suggérait que «Les êtres humains sont le problème.» Elle a ajouté, «Le WEF est absolument fou de regard s’il pense que les verrouillages« améliorent discrètement »nos villes.» L’historien Roger Moorhouse a noté le message jusqu’à «Anthropophobie» – peur des humains.

Le @wef regardent absolument INSANE s’ils pensent que les verrouillages sont "s’améliorant tranquillement" nos villes. Vraiment effrayant. https://t.co/pQ7usWGFRQ – Julia Hartley-Brewer (@ JuliaHB1) 26 février 2021

anthropophobie – l’un des phénomènes les plus curieux de nos temps étranges … – Roger Moorhouse (@Roger_Moorhouse) 26 février 2021

Le militant canadien pour la défense des contribuables Kris Sims a déclaré que le WEF est «Se délectant d’une année de misère humaine. Cette misanthropie ouverte est très éclairante si rien d’autre. Ma planète comprend des humains heureux, occupés, en bonne santé et prospères. » L’auteur irlandaise Melanie Murphy était d’accord, en disant: «Ouais, c’était si calme que je pouvais en fait entendre toute la dévastation. Rien à célébrer dans une ruche sans abeilles. »

Se délectant d’une année de misère humaine.

Cette misanthropie ouverte est très éclairante si rien d’autre.

Ma planète comprend des humains heureux, occupés, en bonne santé et prospères. – Kris Sims (@kris_sims) 26 février 2021

Ouais c’était si calme que je pouvais entendre toute la dévastation rien à célébrer à propos d’une ruche sans abeilles – Mélanie Murphy (@melaniietweets) 26 février 2021

Le WEF est devenu un paratonnerre pour la controverse au cours de l’année écoulée lorsque le fondateur du groupe élitiste, Klaus Schwab, a saisi la pandémie de Covid-19 comme un «Fenêtre d’opportunité étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde.» Schwab préconise une «Réinitialisation de nos fondements économiques et sociaux», ce qui impliquerait des gouvernements plus globalisés, la construction d’infrastructures plus vertes et la réforme du capitalisme à la recherche de plus «Des résultats équitables».

Les politiciens ont rejeté les inquiétudes concernant la grande réinitialisation, et le New York Times l’a qualifiée de « Théorie du complot sans fondement. » Le premier ministre canadien Justin Trudeau faisait partie des politiciens qui ont qualifié la grande réinitialisation d’un « théorie du complot, » après avoir été montré sur vidéo parlant de la pandémie comme une opportunité d’accélérer une « réinitialiser » des systèmes économiques.

Justin Trudeau qualifiant la pandémie de coronavirus d’une opportunité de réinitialisation selon le WEF et reprenant la ligne « reconstruire en mieux » que Biden a utilisé comme slogan de campagne. Tout doit être une coïncidence et pas du tout coordonné.pic.twitter.com/O406Cy5I8N – Jonathan Witt (@Jonathan_Witt) 15 novembre 2020

Les théoriciens du complot, cependant, y étaient de retour vendredi, suggérant que les verrouillages n’étaient qu’un élément de table pour fermer les économies au nom de la lutte contre le changement climatique.

« N’est-il pas agréable de voir toutes ces villes calmes et mortes, ces usines fermées et ces avions au sol? » a déclaré l’avocat Francis Hoar. «Prenez cela comme un avertissement que si les verrouillages sont acceptés en toute circonstance, ils seront bientôt imposés pour des raisons climatiques. Les verrouillages devraient être interdits en toutes circonstances. »

Ce n’est pas beau de voir toutes ces villes calmes et mortes, ces usines fermées et ces avions au sol.

Considérez ceci comme un avertissement que si les verrouillages sont acceptés dans * n’importe quelle * circonstance, ils seront bientôt imposés pour des raisons «climatiques».

Les verrouillages devraient être interdits en toutes circonstances. https://t.co/04FDJgzuNy – Francis Hoar (@Francis_Hoar) 26 février 2021

