Le forum du petit-déjeuner du maire de Kelowna est rempli d’émotions et de rires – Kelowna Capital News

Il y a eu quelques coups, quelques rires et quelques larmes lors du dernier forum du maire de Kelowna avant les élections municipales du 15 octobre.

Organisé par l’Association canadienne des constructeurs d’habitations Central Okanagan le 13 octobre, l’accent était mis sur l’abordabilité du logement et mettait en vedette les candidats Colin Basran, Tom Dyas et David Habib. Les rires sont venus lors des déclarations de clôture lorsque Habib a déclaré qu’il pensait que Basran avait travaillé son cœur, mais était déçu de ne pas avoir encadré quelqu’un et a ajouté qu’être maire n’est pas censé être une carrière.

“Je veux que Colin sache tout de suite que j’ai ça”, a déclaré Habib, ce qui a fait éclater de rire la foule. “Et Tom, ça va être mon travail.”

Nous devons tous travailler ensemble pour accomplir les choses qui se sont échappées dans cette ville et dont nous avons besoin pour revenir à la table, a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration de clôture, Basran a déclaré qu’il fallait du courage politique et un leadership fort pour construire Kelowna différemment de ce qui a été fait par le passé.

“L’instabilité politique, la prise de décision incohérente, l’augmentation des processus d’approbation feront simplement fuir les investissements et ralentiront le développement de logements indispensables à un moment où nous en avons plus que jamais besoin”, a déclaré Basran.

Dyas a déclaré que bien qu’il y ait eu des actions positives dans la ville au cours des huit dernières années, trop de priorités vont dans la mauvaise direction.

«Nous avons plus de criminalité, plus de sans-abrisme, plus de trafic, plus d’impôts et beaucoup moins de communication. J’ai été à mille pas de porte et le message est clair, les gens sont prêts pour une nouvelle approche.

L’émotion est également venue de Habib, après qu’on ait demandé aux candidats ce que signifiait pour eux le logement abordable. Il a ajouté qu’il avait plusieurs enfants moins chanceux qui séjournaient avec lui et sa famille, et qu’il était tombé en panne à quelques reprises après avoir déclaré qu’un logement abordable était synonyme de sécurité et de sûreté pour tout le monde.

“Il y a beaucoup d’enfants dans cette communauté, qui ne veulent qu’une maison et un lit et pouvoir prendre un repas”, a-t-il déclaré.

« Les gens ont besoin d’un endroit où poser leur tête et se le permettre. C’est notre travail en tant que communauté.

Basran a déclaré que pour lui, un logement abordable signifie que les résidents de Kelowna n’ont pas à choisir entre payer des factures de services publics ou acheter de la nourriture.

“Cela signifie qu’ils n’ont pas à dépenser plus de la moitié de leurs revenus pour pouvoir garder un toit au-dessus de leur tête et les lumières allumées”, a-t-il déclaré. Je continuerai à faire ce que je peux en tant que maire pour créer une offre en temps opportun et un éventail diversifié de logements.

Pour Dyas, le chaînon manquant est la clé pour fournir des logements plus abordables.

“Continuez à encourager les maisons en rangée, les suites légales, même les logements sur petits lots”, a-t-il ajouté. « La ville fait du bon travail dans la construction de logements, mais ce ne sont pas des logements abordables. Ils ne créent pas ces maisons en rangée, ces petits terrains résidentiels, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler.

Les candidats ont également échangé des barbes sur une question sur l’ajout de plus de logements locatifs majeurs dans l’offre de logements de Kelowna. Habib a déclaré que les frais de développement (DCC) pourraient être abaissés et a souligné que la ville dispose de “tonnes de terres” qui pourraient être retirées de la réserve foncière agricole et utilisées pour construire des logements.

Basran a dit que ce plan ne fonctionnerait pas.

“La Commission des terres agricoles (ALC) est très stricte en ce qui concerne ces exigences”, a-t-il déclaré. « Le fait de renoncer aux DDC vous redonne le fardeau de l’infrastructure. Vous allez donc subventionner le projet de logement abordable de ce candidat.

Habib a déclaré que si c’est un défi qui doit être lancé à l’ALC, cela devrait être fait. Dyas a ajouté à la conversation en évoquant un précédent vote du conseil dont Basran faisait partie.

«Pendant COVID-19 (juillet 2020), alors que les gens perdaient leur emploi et étaient incapables de payer le loyer, l’autre candidat a voté pour retirer le financement du logement abordable. Il voulait déplacer ce financement vers la promotion de Kelowna. Heureusement, la majorité du conseil l’a rejeté.

Basran a noté que la ville a mis en place des plans pour maintenir un approvisionnement régulier en logements locatifs.

«Nous avons des accords de logement avec des promoteurs lorsqu’ils construisent des logements locatifs construits à cet effet avec la garantie qu’ils conservent leur logement en location pendant 10 ans. Ils doivent rembourser les subventions s’ils les utilisent dans des logements du marché. »

La ville a également des sous-zones réservées à la location, a ajouté Basran.

Les candidats à la mairie Glendon Charles Smedley et Silverado Socrates ne faisaient pas partie du forum, mais étaient présents.

