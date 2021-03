«La Strada», le film de 1954 qui a fait la réputation internationale de Federico Fellini et a remporté le premier Oscar du meilleur film étranger, est un modernisme pop exemplaire – une parabole existentielle avec des affinités avec «Waiting for Godot», mettant en vedette un clown attrayant et triste, hanté par une phrase musicale désespérée et dans le paysage intemporel de plages balayées par le vent, de carnavals en lambeaux et de places désertes que Fellini a fait siennes.

