Le Forum de la CSMC explore le conflit israélo-palestinien

Le conflit entre Israël et la Palestine dure depuis le milieu du XXe siècle, mais a explosé le mois dernier avec des attaques et contre-attaques encore plus meurtrières.

Le 17 octobre, Janet Campbell, professeur de sciences politiques à la CSMC, a animé une présentation Zoom sur l’histoire du conflit et a offert un forum permettant aux étudiants et aux professeurs de poser des questions. La séance a mis en lumière les origines complexes des dernières attaques et certaines possibilités quant à la manière dont ce conflit pourrait se terminer, le cas échéant.

Le 7 octobre, le Hamas, parti politique et organisation militaire au pouvoir dans la bande de Gaza, a tiré des milliers de roquettes vers des villes israéliennes et des sites militaires israéliens critiques. Les militants ont également pris d’assaut des villes et des villages israéliens, tuant plusieurs centaines de citoyens israéliens et prenant au moins 200 autres otages.

Israël a rapidement répondu par des bombardements constants sur Gaza, densément peuplée, poussant les Palestiniens à évacuer tout en prévoyant d’y lancer une invasion terrestre (actuellement en cours, depuis la semaine dernière).

Alors que les tirs de roquettes sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza se poursuivent depuis plusieurs décennies, il s’agit de l’attaque la plus importante contre Israël depuis la guerre israélo-arabe de 1948.

Campbell a offert un bref historique du conflit, affirmant qu’il s’agissait principalement d’une question de terre – et que même si la religion y a joué un rôle, il reste principalement une bataille pour la terre.

Elle a expliqué que la solution initialement proposée entre les Palestiniens et les Israéliens était d’avoir une solution à deux États (les deux obtenant leur propre territoire et une nation reconnue, ou « État »), et avec cela, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) était née. Cette organisation a reconnu le droit d’Israël à exister et a déclaré la bande de Gaza et la Cisjordanie comme Palestine.

Au fil du temps, a expliqué Campbell, certains groupes étaient mécontents du fait que l’OLP « concédait des terres » à Israël. L’un de ces groupes est le Hamas. En 2006, a-t-elle déclaré, le Hamas a remporté les élections en Palestine et le Fatah, l’ancien parti au pouvoir, a été chassé du pouvoir. Le Fatah a décidé de combattre le Hamas pour le pouvoir, et après la fin de leur conflit interne, le Hamas contrôlait la bande de Gaza et le Fatah contrôlait la Cisjordanie (le long de la frontière orientale d’Israël, sur la rive ouest du Jourdain et de la mer Morte). .

Le plus important, a déclaré Campbell – et le raisonnement clé derrière cette dernière attaque – est que le Hamas ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister. Cela a également motivé la réponse militaire massive d’Israël.

Désormais, « les habitants de Gaza ne peuvent vraiment aller nulle part et ne peuvent pas avoir accès aux biens sans l’implication des Israéliens », a-t-elle déclaré. C’est pourquoi ce conflit est devenu une grave crise humanitaire, car les civils palestiniens disposent de peu de moyens pour fuir leur terre.

Image provenant du Web

Une fois que Campbell a ouvert la séance aux questions, un participant a demandé : « Comment voyez-vous cela ? [conflict] se terminera, ou pensez-vous que ce sera le cas ?

Campbell a déclaré : « Cela doit arriver à un moment donné… ces éruptions seront constantes. »

Elle a souligné la gravité de toute invasion terrestre totale par les troupes israéliennes dans la bande de Gaza.

« À l’heure actuelle, alors qu’Israël veut éliminer le Hamas… ils ne mèneront probablement pas une invasion terrestre totale parce qu’il s’agit d’un combat porte-à-porte… avec de très lourdes pertes », a-t-elle déclaré.

Un autre téléspectateur de Zoom a demandé : « Combien de temps pensez-vous que ce (conflit actuel) va durer ? »

C’est la question plus vaste que se posent de nombreuses personnes dans le monde, a déclaré Campbell.

« La grande inquiétude est que cela devienne une guerre sur plusieurs fronts (avec Israël combattant plusieurs groupes/pays d’opposition) », a-t-elle déclaré. “Je pense que tout le monde est bien conscient qu’un conflit majeur qui pourrait entraîner les États-Unis n’est pas une bonne idée.”

La perspicacité et les opinions de Campbell sur la situation ont été très précieuses. Avec toutes les différentes sources d’information et médias – et leurs éventuels préjugés – il était rafraîchissant d’avoir une vision claire du conflit actuel et de la façon dont il pourrait se dérouler.