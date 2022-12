Le forum africain salue les solutions de l'”économie circulaire” pour le climat

MOMBASA, Kenya — La réduction des déchets tout en stimulant le recyclage et la réutilisation, connue sous le nom d’« économie circulaire », sera essentielle pour enrayer la perte de la nature en répondant à la demande croissante avec moins de ressources et rendra les communautés plus résilientes au changement climatique en encourageant des pratiques plus durables sur le continent africain, ont déclaré mercredi les organisateurs du Forum mondial de l’économie circulaire.