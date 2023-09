Le formulaire d’aide financière aux étudiants FAFSA ne s’ouvrira pas le 1er octobre – dates clés pour les familles

L’application gratuite d’aide fédérale aux étudiants, mieux connue sous le nom de FAFSA, ouvre généralement le 1er octobre, mais cette année, les familles devront attendre jusqu’en décembre. Le formulaire – qui utilise le revenu des parents et une litanie d’autres informations pour déterminer le besoin d’aide financière d’un étudiant – est en cours de mise à jour et, espérons-le, simplifié. Cependant, la mise en œuvre de ces changements signifie que les étudiants et les familles ne pourront pas demander d’aide pour l’année scolaire 2024-25 avant décembre 2023. Aucune date précise n’a été annoncée pour la publication en décembre, mais le ministère de l’Éducation a communiqué avec les familles qui ont déposé une demande FAFSA l’année dernière pour s’assurer qu’elles savent quand la demande sera ouverte, a déclaré Karen McCarthy, vice-présidente des politiques publiques et des relations fédérales. à l’Association nationale des administrateurs de l’aide financière aux étudiants, a déclaré à CNBC Make It. « [The Department of Education] « Ils craignent qu’une fois le mois d’octobre arrivé, les gens commencent à chercher le FAFSA », dit McCarthy. « Ils veulent s’assurer que tous ceux qui l’ont rempli l’année dernière sont conscients du retard, et une fois qu’ils auront une date exacte en décembre quand il sera disponible, ils enverront à nouveau un e-mail à ces personnes pour les en informer. » Les changements de la FAFSA visent à rationaliser le processus, à fournir davantage d’aide aux étudiants et à offrir aux utilisateurs une expérience améliorée en remplissant le formulaire, selon le ministère de l’Éducation. Mais le changement d’horaire pourrait inquiéter certaines familles quant à ce que cela signifie pour l’aide financière de leur étudiant. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau déploiement de FAFSA et comment vous pouvez vous préparer lorsqu’il sera disponible en décembre.

Gardez un œil sur les délais

Il peut y en avoir au moins trois des délais différents vous devez garder une trace du moment où vous déposez le FAFSA : L’échéance fédérale : Généralement le 30 juin de l’année où vous recevez l’aide. Pour l’année scolaire 2023-2024, la date limite est par exemple le 30 juin 2024.

Généralement le 30 juin de l’année où vous recevez l’aide. Pour l’année scolaire 2023-2024, la date limite est par exemple le 30 juin 2024. Date limite de votre état : Peut-être plus tôt que la date limite fédérale

Peut-être plus tôt que la date limite fédérale Date limite de votre établissement : Peut être plus tôt que les délais étatiques et fédéraux Jusqu’à présent, le ministère de l’Éducation n’a pas annoncé de prolongation de son délai, bien qu’il ait repoussé la date d’ouverture. Cela donne aux familles un délai légèrement plus court pour postuler, et si votre établissement ne repousse pas sa date limite, vous aurez peut-être encore moins de temps. Et même si vous pouvez demander une aide tout au long de l’année scolaire, vous devrez en faire la demande le plus tôt possible. Certaines institutions et États ont plusieurs délais. L’une d’elles est généralement une « date limite prioritaire » plus précoce, qui donne aux candidats la meilleure chance de maximiser leurs aides financières, car certaines aides sont versées selon le principe du premier arrivé, premier servi. selon le ministère de l’Éducation. « Si j’étais une famille [applying for aid]je porterais certainement une attention particulière à tout délai prioritaire fixé par l’institution ou par son État », déclare McCarthy. « Si cette entité ne modifiait pas le délai, cette fenêtre d’achèvement pour s’assurer que vous respectez ce délai est un beaucoup plus petit. » La bonne nouvelle est que le nouveau FAFSA vous permet toujours d’importer vos informations de revenus directement depuis l’Internal Revenue Service, ce qui peut vous faire gagner du temps lors de votre demande. En plus d’avoir vos déclarations de revenus à portée de main si vous n’utilisez pas l’outil de récupération de l’IRS, vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale ou de votre numéro d’enregistrement pour étranger, de vos relevés bancaires, des relevés des investissements de votre famille et de votre carte d’identité fédérale d’aide aux étudiants.

Ne soyez pas surpris si votre éligibilité à l’aide change – ou reste la même