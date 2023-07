Le forgeron de Salt Spring Island forge des couteaux de cuisine en acier Damas uniques en leur genre

Un labyrinthe de vagues fluides créant des empreintes digitales distinctives, Seth Cosmo Burton passe ses journées à forger l’acier de Damas et à le transformer en de magnifiques couteaux de cuisine uniques en leur genre.

Pour des gens comme Burton, la créativité coule dans son sang. Sa mère était peintre et sculpteur, et son père était architecte. Burton, né en Angleterre et élevé au Canada, a suivi sa mère à Salt Spring Island vers l’âge de 10 ans.

« Je travaillais toujours avec mes mains. Je suis entré dans la mécanique et j’ai acheté un vieux camion, j’ai commencé à travailler dessus, et mon voisin m’a donné sa vieille forge à charbon quand j’avais 18 ou 19 ans à l’époque. Il a dit dans le commerce qu’il se demandait si je pouvais lui faire des ciseaux. C’est donc en quelque sorte là que tout a commencé, je suppose, mais même avant cela, je taillais des couteaux », a déclaré Burton.

De nombreux couteaux de chef, d’appariement et de fourrage de Burton sont fabriqués en acier inoxydable, empêchant le métal de s’oxyder et de rouiller (courant dans les couteaux de cuisine en acier au carbone). L’acier inoxydable de Damas, avec sa beauté unique, est plus dur que l’acier inoxydable ordinaire, ce qui rend les lames plus solides et meilleures leur permettant de conserver leur tranchant.

Ils nécessitent un soin particulier, y compris l’utilisation de vêtements doux pour le nettoyage, en évitant que les surfaces métalliques ne touchent les lames et le polissage occasionnel à la cire sur les poignées en bois, que Burton fabrique également.

« Vous devez faire attention à ne pas avoir d’invités et ils les jettent dans le lave-vaisselle ou quelque chose comme ça, sans le savoir. »

La fabrication de l’acier de Damas est un processus complexe. Tout d’abord, différents aciers sont posés les uns sur les autres, puis soumis à une chaleur intense. Ensuite, ils sont martelés à plusieurs reprises pour forger une pièce cohérente. Au cours de ce processus, la chaleur aide à éliminer les impuretés et élimine l’oxygène, permettant aux métaux de fusionner de manière transparente tout en créant l’effet visuel époustouflant de motifs tourbillonnants.

En 1994, George Brewer (un collègue forgeron décédé depuis) ​​louait un espace dans l’atelier de Burton, et les deux ont commencé à jouer avec le soudage à la forge, permettant à Burton de fabriquer son premier couteau.

Puis, en 1998, Burton et son ami Paul Linton se sont rendus à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour récupérer certaines des œuvres de sa mère pour elle. Linton l’a présenté à Jay Fisher, « qui s’est avéré être l’un des meilleurs fabricants de couteaux », a déclaré Burton.

Le voyage a été déterminant : « Je ne savais même pas qu’il existait un monde de couteaux. Je n’avais pas réalisé que les gens fabriquaient même des couteaux pour gagner leur vie, ou que c’était même une chose. C’était donc toute l’occasion de rencontrer [Fisher].”

En 2000, Burton a créé sa société, COSMO. Linton a prêté à Burton l’argent pour acheter un broyeur, et cette même année, Burton a fabriqué son premier couteau en acier Damas, le 50e couteau qu’il a fabriqué.

Depuis lors, le forgeron a fabriqué environ 3 644 couteaux. Burton fabrique également des alliances et des outils en acier Damas, entre autres.

« Je suis toujours en train d’apprendre et de pousser mes compétences. Quand je suis revenu du Japon, j’ai commencé à fondre mes propres roches… Je suis devenu un mineur libre », a ri Burton,« c’était plutôt amusant.

Burton s’est rendu au Japon en 2007, où il a découvert le mokume, similaire à l’acier de Damas mais utilisant des métaux non ferreux tels que le laiton, le cuivre, l’argent et l’or.

Interrogé sur ses propres couteaux de cuisine, Burton a ri.

« Tous mes couteaux de cuisine sont des secondes. J’en ai des Damascus, mais je vends des premium.

Vous pouvez en savoir plus sur Burton et ses couteaux en visitant son site Web cosmoknives.com.

