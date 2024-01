Le forfaitiste des Jeux Olympiques de Paris propose une myriade d’options aux conseillers en voyages : Travel Weekly

Alors que l’intérêt pour les voyages autour des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris augmente, les fournisseurs et les conseillers ont noué de nouveaux partenariats pour offrir diverses façons de vivre les Jeux.

On Location Experiences, le partenaire hôtelier officiel des Jeux olympiques d’été de 2024, s’efforce de relancer sa relation avec les conseillers en voyages avant les Jeux.

La société donne accès à toutes les compétitions olympiques, aux événements spéciaux tels que les cérémonies d’ouverture et de clôture et à d’autres événements olympiques officiels se déroulant dans tout Paris.

Kier Matthews, vice-président des ventes mondiales de produits de luxe chez On Location, a déclaré que la société élabore des forfaits comprenant des billets pour les événements sportifs olympiques, l’hébergement, le transport vers et depuis les événements et l’hospitalité sur place, “ce qui signifie un lieu que nous avons réinventé avec nourriture et boissons, divertissements, apparitions d’athlètes, etc.

Il existe plus de 250 « forfaits de voyage » incluant les Jeux et les hôtels, allant de trois à cinq étoiles et disponibles pour des séjours allant jusqu’à 10 nuits. Ces forfaits peuvent également inclure un accès prioritaire aux activités culturelles et touristiques et aux transports.

Il existe également plus de 50 « forfaits d’hospitalité », qui n’incluent pas l’hébergement mais, en plus des billets pour les Jeux, incluent une expérience dans un espace partagé ou privé sur un site sportif ou dans un lieu central et dédié à Paris, comme le Clubhouse. 24, un salon au cœur de la ville qui accueillera de nombreux événements de divertissement en direct et des apparitions d’invités spéciaux.

Les forfaits de voyage commencent à environ 540 $, avec des forfaits d’hospitalité à partir d’aussi peu que 217 $. Matthews a déclaré que l’abordabilité et l’accessibilité sont les principales priorités de On Location. Dans ses démarches auprès des conseillers, l’entreprise souhaite transmettre un message clair : les Jeux olympiques sont pour tout le monde.

“Il existe une perception selon laquelle il faut être très riche pour assister à ces événements, mais ce n’est pas vraiment nécessaire”, a déclaré Matthews, soulignant que certains des forfaits les plus importants pour les Jeux olympiques ne coûtent pas plus cher que de prendre un billet d’avion. vacances en famille. “Vous pouvez vous permettre d’emmener votre famille aux Jeux olympiques. Je veux m’assurer que nous démystifions cela.”

Ce que veulent les voyageurs olympiques

Zoe Kamman, conseillère principale en voyages chez Savanti Travel à Phoenix qui travaille avec On Location, a déclaré que les clients veulent des forfaits qui résolvent les défis logistiques et les nombreuses « pièces mobiles » qui accompagnent les Jeux.

“Nous avons des clients qui ont exprimé leur intérêt pour des expériences de luxe haut de gamme et globales pour les Jeux olympiques”, a déclaré Kamman. “Ils demandent quel est le meilleur moyen d’obtenir des billets, comment se rendre d’un événement à l’autre, comment s’assurer qu’ils se sentent à l’aise pendant les Jeux et quelles sont les disponibilités dans les hôtels qui les intéressent.”

D’autres conseillers ont déclaré qu’ils trouvaient des moyens uniques d’offrir à leurs clients des expériences olympiques à la fois à Paris et en dehors.

Keytours Vacations, un fournisseur en gros, travaille activement à la création d’expériences pour les clients qui souhaitent assister à des événements se déroulant en dehors de Paris, comme le relais de la flamme olympique. Cérémonie d’ouverture des Jeux, l’événement implique le voyage de la flamme olympique d’Olympie, en Grèce, à Paris, en passant par des villes comme Marseille et Lyon lors de son voyage à travers la France dans les semaines précédant la cérémonie d’ouverture.

“Marseille et Lyon offrent non seulement un accès facile à Paris mais aussi à la Suisse, à l’Italie et au reste de l’Europe, ce qui en fait un moyen simple et amusant d’ajouter une saveur olympique à leur expérience de voyage personnalisée”, a déclaré Sandra Thomas-Comenole, directrice de marketing chez Keytours.

Les Jeux olympiques offrent également aux conseillers la possibilité de créer des expériences avant et après le voyage. Kamman réserve de tels voyages pour les clients à destination des Jeux olympiques en Champagne, dans le sud de la France et sur la Riviera italienne.

Les conseillers dont les clients recherchent des forfaits olympiques ultraluxes peuvent se tourner vers des voyagistes personnalisés.

Le voyagiste Scott Dunn envisage de fournir des services de navette en hélicoptère aux VIP de son club exclusif, Scott Dunn Private, en plus d’assurer des réservations dans les meilleurs restaurants de Paris, des opportunités de shopping VIP et l’accès à des événements spéciaux et des expériences en coulisses pendant les Jeux, comme la possibilité d’observer les entraînements et les occasions de se rencontrer.

“Nous travaillons avec notre “livre noir” de contacts qui ont obtenu un accès anticipé aux billets avant leur mise en vente au public et qui ont la possibilité d’obtenir des billets de dernière minute même après que les événements soient épuisés”, a déclaré Nick Cunningham, directeur de Scott Dunn. gestionnaire de destinations pour l’Europe.