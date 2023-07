Le forfait sans publicité le moins cher de Netflix coûte désormais 15,49 $ / 10,99 £ par mois

Dans un bouleversement majeur de son modèle de tarification, Netflix a silencieusement tué le plan de base sans publicité aux États-Unis et au Royaume-Uni, à la suite d’une décision similaire qui a eu lieu au Canada il y a quelques semaines.

Si vous vous dirigez maintenant vers la page d’inscription de Netflix, le plan de base est absent des choix d’abonnement – cela a été repéré pour la première fois par Cord Busters.

Le plan de base était l’abonnement sans publicité le moins cher du géant du streaming, au prix de 9,99 $ / 6,99 £ par mois. Il n’offrait aucun flux simultané, mais vous pouviez obtenir un streaming HD et des téléchargements sur un smartphone ou une tablette.

Maintenant, le plan le plus abordable que vous pouvez obtenir est Standard avec publicités (initialement appelé Basic avec publicités), qui coûte 6,99 $/4,99 £ par mois. Cependant, avec cela, vous devrez accepter quelques publicités pré-roll, puis une ou deux pauses publicitaires mid-roll. Il a également une bibliothèque plus limitée, avec de nombreuses séries tierces populaires manquantes.

Si vous ne pouvez pas supporter l’idée des publicités, le prochain plan est Standard, au prix de 15,49 $ / 10,99 £ par mois. Cela offre un streaming 1080p et deux flux simultanés. Le forfait le plus cher, Netflix Premium, vous offre le streaming 4K et quatre flux simultanés en échange de 19,99 $ / 15,99 £ par mois.

Selon TechRadar, les abonnés Basic existants ne seront pas obligés de changer de compte – ils peuvent rester sur ce plan jusqu’à ce qu’ils changent ou annulent leurs comptes.

Cette décision fait suite à la répression par Netflix du partage de mots de passe, obligeant les personnes qui utilisaient auparavant le compte d’un ami ou d’un membre de la famille à s’inscrire pour un compte autonome ou à être ajoutées en tant que membre supplémentaire.

Netflix n’a pas encore commenté publiquement la suppression du niveau de base, mais il doit révéler aujourd’hui les revenus du deuxième trimestre selon Variety – nous pourrions donc en savoir plus sur la décision dans les prochaines heures.